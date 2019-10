Se va el último cortista de la vieja camada ¿quiénes definirán el reemplazo?

La jubilación definitiva del ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Ángel Humberto Medina Palá, ya tiene fecha: la ANSES comunicó que el beneficio estará vigente a partir del 1 de diciembre, por lo que irá a trabajar hasta el viernes 29 de noviembre. Con él, se irá el último cortista de la vieja camada que estuvo por casi tres décadas sin renovarse.

Medina Palá cumplió en mayo último 25 años desde su asunción y tiene79 años. Presentó su renuncia en la Corte a principios de agosto, supeditada a la fecha en que saliera el beneficio de ANSES, dimisión que fue aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de ese mes.

Antes de Medina Palá renunciaron Carlos Balaguer, Juan Carlos Caballero Vidal, Adolfo Caballero y Abel Soria Vega que ingresaron en el máximo tribunal en los ’90. Para estas vacantes entraron como reemplazos en 2016 Guillermo de Sanctis y en 2018 Adriana García Nieto, mientras que para los otros dos cargos ya hay un concurso en marcha que tendrá definición este año.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto hacer las entrevistas para cubrir los cargos de Caballero y Soria Vega los días 23 y 25 de octubre, por lo que se estima que las dos ternas estarán enviándose a Diputados en noviembre para su análisis en la Comisión de Justicia y es probable que se designen en el recinto los dos nuevos cortistas en diciembre.

Por eso, si bien el máximo tribunal puede funcionar con dos miembros y pedir a un camarista que aporte su firma cuando sea necesario, no se descarta que para cuando Medina Palá se vaya ya estén operativos los dos nuevos integrantes.

¿Quién define al quinto cortista?

La quinta vacante en la Corte de Justicia se dará justo en los mismos días que el cambio de gobierno en San Juan, con lo que se modifica todo el esquema de selección.

El Consejo de la Magistratura actual, que cambiará en diciembre.

Es que el mecanismo lo inicia el Consejo de la Magistratura que elige una terna por cada cargo y lo completa la Cámara de Diputados que vota sobre quién queda designado. Y ambos cuerpos tendrán nuevos integrantes desde el 10 de diciembre. El Ejecutivo deberá designar un titular y un suplente, actualmente son los ministros Emilio Baistrocchi y Alberto Hensel, respectivamente. Por otro lado, Diputados también deberá elegir un titular y un suplente, actualmente son Marcela Monti y Pablo García Nieto respectivamente.

Además, el presidente actual del Consejo de la Magistratura es Medina Palá, que también deberá ser reemplazado por la Corte enviando otro representante. Guillermo de Sanctis no puede ser en ningún caso porque es presidente del jury de enjuciamiento. La selección de la Corte entonces dependerá de si están designados los dos nuevos cortistas, que podrá ser cualquiera de ellos o Adriana García Nieto. Si no están activos todavía los dos nuevos integrantes deberá ser la cortista sí o sí la que vaya al Consejo de la Magistratura. El órgano de selección de jueces se completa con dos integrantes titulares y dos suplentes elegidos por el Foro de Abogados que no tendrán cambios en diciembre.

Por otro lado, los legisladores que definirán en la Cámara no serán los mismos que los actuales ya que habrán asumido los nuevos, electos en agosto. El uñaquismo tendrá mayoría calificada para imponer su voluntad en el recinto.

Sobre los tiempos, puede pasar entonces que teniendo en cuenta todos estos cambios, pueda postergarse la selección del quinto cortista para 2020, pero también se puede acelerar el proceso y que quede toda la Corte renovada a fines de este mismo año.

La Corte no tiene plazos para comunicar la vacante al Consejo de la Magistratura, pero suele hacerlo apenas se produce la jubilación. Con eso se dispara el proceso, pero no se sustancia hasta que el Consejo abre oficialmente el concurso para cubrir la vacante. Puede pasar que los primeros días de diciembre se dé la apertura del concurso con la composición actual del Consejo de la Magistratura y luego lo sigan los nuevos miembros. Nada se descarta.