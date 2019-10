Para Uñac el debate no generó interés y fue muy rígido  

El gobernador de la provincia de San Juan hizo referencia a varios temas importantes dentro de la agenda política. Lo hizo en el marco del cierre de la Semana del Agua y del “77º Aniversario del Departamento de Hidráulica”. En este sentido uno de los temas que no pasó desapercibido fueron las repercusiones que dejó el debate presidencial entre los candidatos a posicionarse como máximo líder en la Casa Rosada. Al respecto Uñac opinó que “el debate estuvo bueno para que puedan expresarse, pero la metodología fue muy rígida con poca presentación de los proyectos personales que tiene cada candidato, en ese sentido si vi en Alberto el modelo de país que propone”; al mismo tiempo sostuvo que “el mayor puntaje de rating lo obtuvo Telefe que no pasó el debate por lo tanto hay algo que no está entusiasmando a la gente, de todas maneras creo que esto suma” afirmó.

Por otra parte y en referencia al reciente viaje a China, el mandatario sostuvo que “nos debatimos el futuro inmediato comercial, que definitivamente va a pasar por el mercado asiático de China, en este sentido firmamos un convenio de hermandad con la provincia de Shan Dow Log. Lo que sigue es mandar una agenda de trabajo para establecer que productos podemos hacer llegar a esa importante provincia de China, que en números tiene el doble de los habitantes de Argentina” opinó.

También habló de la visita del candidato a vicepresidente del bloque Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, que vuelve a San Juan en su gira de campaña política. Al respecto el gobernador sanjuanino dijo que “ellos vienen en campaña política, vienen a visitar y a acompañar a sus candidatos. Nosotros somos respetuosos de esa decisión pero no vamos a juntarnos” sostuvo descartando cualquier tipo de encuentro entre fuerzas opositoras.

Por ultimo habló de la semana del agua, reiterando nuevamente la importancia del cuidado del recurso. “Las bajas precipitaciones nos dicen que vamos a tener que cuidar y mucho el agua, por eso debemos reiterar las campañas y cuidarla con principal precaución” dijo.