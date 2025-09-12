viernes 12 de septiembre 2025

Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Carina Tejada: sus raíces jachalleras, su amor por el teatro y las antigüedades

La abogada candidata a diputada en segundo término por La Libertad Avanza en San Juan habló con Paren en Off y se reconoció artista. Su pasado con el teatro, la música y su extraño hobbie que la mantiene ocupada cuando no está trabajando en la política.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2025-09-11 at 21.39.11

Cristina Tejada, candidata a diputada nacional en segundo término por La Libertad Avanza en San Juan, mostró una faceta poco explorada en la arena política: la de artista, mujer de oficios, y defensora del valor de las raíces.

En una entrevista con el programa Paren en Off, compartió aspectos íntimos de su historia personal que la conectan con la cultura, la familia y el trabajo comunitario. Con emoción y sin impostaciones, habló de su vínculo profundo con Jáchal, de donde provienen sus abuelos paternos y maternos, y donde aún viven muchos de sus familiares y amigos. Aunque actualmente reside en Chimbas, un departamento que siente como propio y donde transcurrieron su infancia y adolescencia, su identidad está atravesada por ambas geografías.

Durante su adolescencia estudió teatro, disciplina que la marcó profundamente y que aún hoy forma parte de su sensibilidad artística. También practicó danzas folclóricas, una expresión cultural que, aunque ya no ejerce, continúa valorando.

En su juventud se trasladó a la ciudad de Córdoba, donde vivió varios años y completó la carrera de Sindicatura Concursal. Actualmente, está finalizando una maestría en Prevención de Violencias y Relaciones Personales en una universidad nacional, combinando así su formación técnica con una fuerte vocación social.

Lejos de encasillarse únicamente en el mundo académico o político, Cristina Tejada también encuentra tiempo para el arte y los oficios manuales. Disfruta de realizar cerámica, costura, bordado y otras actividades heredadas de sus abuelas jachalleras, con quienes comparte la pasión por lo hecho a mano. Uno de sus hobbies más particulares es la restauración de antigüedades: le fascina rescatar objetos viejos, especialmente muebles y piezas con historia, devolviéndoles vida y funcionalidad con sus propias manos. De hecho, es la orgullosa dueña de un auto 3CV del año 76.

Además de su recorrido profesional, ha tenido un fuerte compromiso social a lo largo de los años. Cuando vivía en Córdoba, trabajó como voluntaria en centros reeducativos juveniles y participó en la creación de una fundación dedicada a jóvenes en situación de calle. Allí, se enfocaban en brindar contención, hábitos saludables y herramientas para el desarrollo personal. Actualmente, integra la Comisión de Prevención de Abuso del Arzobispado, desde donde continúa su labor vinculada al acompañamiento y la protección.

Para conocer más de Cristina Tejada, mirá el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOff ¡El lado más personal de Cristina Tejada, la candidata de Milei en San Juan! No todo es política... La candidata de La Libertad Avanza en San Juan se mostró como nunca antes en una entrevista exclusiva con #ParenEnOff. Desde sus raíces jachalleras hasta su amor por el teatro, las antigüedades y la vida en comunidad. ¿Sabías que también trabajó con jóvenes en situación de calle y estudia prevención de violencias? Aquí los 10 datos que quizás no conocías sobre ella... y uno te va a sorprender. ¡Dale play y descubrila! #CristinaTejada #SanJuan #LaLibertadAvanza #PerfilHumano #EntrevistaExclusiva #Candidata2025 #Jáchal #Chimbas #Teatro #Antigüedades #ParenEnOff"
