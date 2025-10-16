jueves 16 de octubre 2025

Comisaría 28°

Vecinos y policías atraparon a un ladrón tras el robo de un celular en pleno centro sanjuanino

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en Capital. La víctima fue una mujer y el sospechoso fue detenido gracias a la rápida intervención de transeúntes y efectivos de la Comisaría 28°.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar este jueves, alrededor de las 10 de la mañana, en las inmediaciones de Paula Albarracín de Sarmiento y 9 de Julio, en Capital. Según informaron fuentes policiales, una mujer fue víctima del arrebato de su teléfono celular por parte de un hombre que intentó darse a la fuga.

Ante el pedido de auxilio, efectivos de la Comisaría 28°, que fueron comisionados al lugar, lograron divisar al presunto autor del robo. Con la colaboración de varios transeúntes que se encontraban en la zona, lograron reducir al sospechoso pocos metros más adelante.

image
image

El individuo fue aprehendido y trasladado de inmediato a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La víctima, en tanto, recuperó su celular y radicó la correspondiente denuncia.

