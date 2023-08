Una buena y una mala para la defensa de Mario Parisí y ¿una recusación en puerta?

Según comentaron fuentes allegadas, el juez del tribunal superior evitó referirse sobre la inconstitucionalidad y, al mismo tiempo, reconoció que los agravios que refirió la defensa existieron. Es por esa razón que ordenó que la causa regrese a las manos de la jueza Celia Maldonado para que emita algún tipo de opinión.

Acorde manifestaron las fuentes consultadas, Correa señaló que hubo una omisión de parte de Maldonado en responder un planteo hecho por los defensores. Con ese argumento, la autoridad de Impugnación sostuvo que no estaba en condiciones de fallar sobre la solicitud de probation, también conocida como suspensión de juicio a prueba.

Palabras más, palabras menos, Correa aseguró que no resultaba viable dar un correcto tratamiento al recurso de apelación interpuesto sin que antes se expida la magistrado de Garantías. Fue por todo ello que, previamente a referirse sobre la apelación de la suspensión de juicio a prueba, exigió que el expediente sea debidamente tratado por Maldonado.

Es por eso que este martes durante la siesta se lleve adelante la audiencia en la que la jueza concrete el pedido de Correa. No obstante, las fuentes detallaron que aún no está claro si el acto judicial se realizará o no. Es que existe la posibilidad de que la fiscalía recuse al magistrado. Las fuentes indicaron que lo resuelto no cayó bien en el Ministerio Público, dada la dilación de la causa que se presentó una vez más.

En ese contexto, habría una chance de que Correa fuera recusado, es decir apartado del proceso. No obstante, se tratan de meras especulaciones que serán reforzadas o rechazadas en cuestión de horas.