jueves 23 de octubre 2025

Movidito

Un temblor sacudió San Juan este jueves por la tarde

Un sismo con epicentro a 39km al noreste de la Capital sosprendió a los sanjuaninos. Los datos del Inpres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-10-23 184640

Este jueves un sismo sorprendió a los sanjuaninos alrededor de las 18.22. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) tuvo una magnitud de 4.3° en la escala de Richter y una profundidad estimada de 110 km.

Su epicentro fue localizado a unos 39 km al noreste de la Ciudad de San Juan y a unos 190 km al norte de la Ciudad de Mendoza.

Según los primeros reportes, el movimiento se percibió en diversos puntos de la provincia, aunque sin registrar por ahora daños materiales de gravedad ni víctimas.

El Inpres, calificó el movimiento telúrico con intensidad de II a III, es decir, muy débil "sentido levemente por algunas personas en reposo o en edificios".

Captura de pantalla 2025-10-23 191635

