Un asesino con salidas transitoria cayó preso en el Parque de Mayo por atacar a golpes a la pareja

Por lo visto, era un violento y celoso con la mujer. El lunes 13 de marzo, luego de salir del penal, fue al domicilio de Rawson y comenzó a agredir verbalmente a la pareja frente a su hija de 5 años. “Vos me vas a pagar lo que me has hecho pasar estando preso, todos los engaños que me has hecho. Ya no vas a tener esa cara bonita …”, le dijo en tono amenazante, según la denuncia. En ese momento el hombre le dio una fuerte cachetada y la lanzó al piso, mientras que le produjo lesiones en el rostro.

“Te voy a dejar en silla de ruedas…”, fue una de las amenazas. Antes la había golpeado.

Al rato se trasladaron al Parque de Mayo, donde continuó con los gritos y amenazas. “Te voy a dejar en silla de ruedas…”, le largó. A la nena le dijo: “Dentro de muy poco vos vas a traer a tu madre en silla de ruedas al parque…” Fue entonces que la mujer pidió ayuda a dos transeúntes, quienes llamaron a la Policía y detuvieron a Carlos Martín Eleazar Camargo Luján.

Este miércoles 15 de marzo, Camargo Luján fue llevado ante un juez de Flagrancia para hacerle conocer la imputación en su contra: lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia familiar. En esa audiencia se le fijó el juicio oral para el 22 de marzo próximo y lo enviaron de nuevo al penal de Chimbas.

camargo.jpg Otros tiempos. Camargo Luján más joven, en otras de sus detenciones.

Por el momento, a Camargo Luján le suspendieron los beneficios de salidas transitorias y continuará purgando la pena por el asesinato de Romero. Es hecho fue un crimen por encargo. Ambos mantenían un duro enfrentamiento: es que el primero de ellos salía o se veía con una hija adolescente del segundo. Además, Camargo Luján había amenazado de muerte a Romero en varias ocasiones porque lo acusaba de “buschonearlo” con la Policía por la supuesta venta de droga.

El domingo 6 de febrero de 2011, entre las 12 y las 12.15, dos sujetos fueron a buscar a Romero a su casa en el barrio Colón de Santa Lucía. Uno de esos sujetos lo mató de un tiro y se dieron a la fuga. Después se supo que eran dos sicarios contratados por el mismo Camargo Luján, quien permaneció prófugo hasta el 7 de julio de 2015. En junio de 2018 fue condenado a 12 años de prisión. Con respeto a los autores materiales, sólo identificaron a uno de ellos y actualmente continúa prófugo.