Tremendo choque en Capital dejó un muerto: el angustiante relato del hombre que intentó salvarlo

image.png

Dentro del auto viajaba un joven de unos 25 años, quien quedó gravemente herido y atrapado. Un vecino de la zona, Gabriel Reynoso, fue uno de los primeros en llegar al lugar y trató desesperadamente de salvarle la vida. Su relato, recogido por Tiempo de San Juan, estremece.

“Se necesitaba urgente intubarlo para pasarle oxígeno e intervención quirúrgica. Se me murió mientras estaba llamando dos veces al 911, tardaron un montón. No pude salvarlo porque se necesitaba intubarlo por la garganta, quería hacerle una cricotirotomía, pero no podía, no tenía los elementos”, expresó con la voz quebrada.

image.png

Reynoso, quien tiene conocimientos médicos básicos, intentó asistir al joven mientras aguardaba la llegada de una ambulancia. Sin embargo, pese a sus esfuerzos y a la angustia del momento, no logró revertir el cuadro crítico del conductor, que finalmente perdió la vida en el lugar.