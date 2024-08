Sin la prensa, empezó la audiencia en la que definen si Julián Gil continúa detenido por encubrir a un violador

Julián Gil , abogado y ex intendente de Caucete, conocerá este viernes si seguirá o no detenido tras ser acusado de encubrimiento en una causa de abuso sexual.

Mario Morán se encuentra al frente de la defensa del ex intendente caucetero, mientras que el fiscal de la causa es Francisco Micheltorena y su ayudante Francisco Nicolía, de la UFI Delitos Especiales.

WhatsApp Image 2024-08-23 at 14.44.06.jpeg Gloria Chicón, la jueza que aceptó a la petición del defensor de Julián Gil de sacar a la prensa de la sala de audiencia para cuidar su "integridad moral".

El propio Morán antes de empezar la audiencia le solicitó a la jueza Gloria Chicón que pidiese a los medios de prensa que abandonaran la sala para preservar la "integridad moral" de Julián Gil. El fiscal Micheltorena no hizo ninguna objeción y la magistrada, la misma que tiempo atrás fue sancionada por faltar a su trabajo y mentir en su justificación, aceptó el pedido de la defensa del ex intendente.

No siquiera en los pasillos dejaron permanecer a los periodistas, que no pudieron cubrir la audiencia pública en la que el ex intendente y abogado Julián Gil es sospechado de manipular a una víctima de violación para que se retractara de la denuncia.

image.png Mario Morán, abogado defensor de Julián Gil

Llamativa detención en Tribunales

Como nunca antes ocurrió en las salas de audiencias, ubicadas en el subsuelo del palacio de Justicia, personal policial vestido de civil esperó que finalizara un proceso en el que participaba Julián Gil y lo aprehendió a la salida. La acción despertó el asombro de los presentes, entre ellos jueces, fiscales y sus propios colegas, que observaron cómo fue esposado y trasladado a los calabozos. El equipo periodístico de Tiempo de San Juan se hallaba trabajando en el lugar cuando se encontró con la sorpresiva detención.

En ese momento, lo que se conocía es que el fiscal de la UFI de Delitos Especiales, secundado por su ayudante fiscal Francisco Nicolía, sospechaba que incurrió en el delito de encubrimiento agravado por ayudar a eludir las investigaciones de la autoridad en perjuicio de la Administración de Justicia. Es que Gil habría intentado que una víctima de violencia de género desistiera de una acción penal contra su ex pareja.

Las fuentes señalaron que el letrado ofreció dinero a la denunciante, a cambio de que modificara su versión de los hechos o bien dejara de prestar colaboración al proceso de investigación que se llevaba adelante y tenía a su patrocinado detenido. Un video en el que se lo observa flagrante en dicha situación llegó a manos de la fiscalía y, tras la ratificación de la mujer que reconoció el hecho, Micheltorena solicitó su aprehensión.