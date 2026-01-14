miércoles 14 de enero 2026

Atención

San Juan Te Busca solicita colaboración para dar con una joven desaparecida

La joven tiene 21 años y fue vista por última vez el pasado 10 de enero. Desde la Policía de San Juan pidieron a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a localizarla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El programa San Juan Te Busca volvió a solicitar la colaboración de la sociedad sanjuanina para dar con el paradero de una joven de 21 años que se encuentra desaparecida desde el pasado 10 de enero.

Se trata de Beatriz Ayelén Lazarte. De acuerdo a la descripción aportada, la joven es de contextura física mediana, mide aproximadamente 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos negros y cabello largo de color oscuro.

Asimismo, se difundió la vestimenta con la que fue vista por última vez: llevaba un top morado, un pantalón rosa con otros colores y zapatillas verde claro.

Desde el programa de la Policía de San Juan solicitaron que, ante cualquier información que pueda resultar útil, se comuniquen de inmediato al 911, recordando que el aporte de datos puede realizarse de manera anónima.

