Quién es Natasha Rey, la vedette uruguaya acusada de ser la tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez

En la imagen compartida por el jugador, se ve una solicitud de mensaje proveniente de Rey, donde ella le envía una foto subida de tono junto con el texto: “Soy tu uruguaya, Mauro”. Icardi afirmó no haber respondido nunca ese mensaje y escribió: “¿Esta sería mi supuesta amante? Jajajaja. Qué raro… porque jamás a cepté los mensajes y me mandó videítos desnuda gratis. Muy poco creíble”.

Además, desde Turquía, donde reside actualmente, lanzó un duro descargo a través de sus redes: “Dejen de inventar, de mentir, de usar mi nombre o ensuciar a mi pareja para buscar fama. Como siempre, tengo pruebas. Publicaría la grabación de pantalla, pero Instagram me puede cerrar la cuenta por mostrar videos desnudos. Les mando un beso, conmigo no jueguen que los prendo fuego”.

Mientras tanto, desde Buenos Aires, su pareja, María Eugenia “la China” Suárez, también intervino para respaldarlo. Lo hizo con un comentario sarcástico: “Por lo menos le hubieras aceptado los mensajes, baby”, acompañado por un emoji burlón. La historia fue luego eliminada, tanto por ella como por Icardi.

Lejos de detenerse, la situación se volvió aún más tensa cuando Vicky Braier, conocida como Juariu, compartió capturas de nuevas publicaciones de Natasha Rey. En ellas, la modelo publicó lo que sería una foto de Suárez y la acompañó con un emoji de payaso, diciendo: “En breve, para vos rompe hogares. Contame, ¿no tiene un arito en forma de argolla en...? Vos sabés que sí, yo también”.

En otro mensaje, Rey escribió: “Te ardió, te llegó. A él no le entran balas. En breve te contesto, mi amor. Todo trucho. Lo mismo hiciste con la China, la negabas. En breve muestro tus fotos, las que me mandaste”. A raíz de la viralización del caso y la repercusión mediática, la modelo optó por poner su cuenta de Instagram en privado.

Cabe mencionar que Natasha Rey se presenta en su perfil como “multifacética” y del signo Aries, y que fue coronada Miss Costa América 2022 en un certamen celebrado en Panamá. En las últimas horas, su número de seguidores aumentó considerablemente, incluyendo figuras conocidas como L-Gante.

Este jueves, Icardi volvió a manifestarse en redes sociales, esta vez con tono irónico. Escribió: “Si van a editar y filtrar, por lo menos háganlo creíble. Tranquilos, que no me ofende, pero sean competentes, no baratitos”, sumando emojis de risa.

La historia aún no parece tener un final cercano, mientras las acusaciones cruzadas siguen generando repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.