Pudo ser una tragedia: un poste se quebró y cayó en el medio de la calle en Rivadavia

Un poste de luz de más de dos metros se quebró al medio y cayó en el medio de la calle en Rivadavia. Ocurrió en calle 5, pasando Pellegrini, una zona poco transitada que evitó que ocurra un accidente.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 (1) Según la Policía, desconocen los motivos por los que el poste se partió y trabajaron cortando el tránsito. Sin embargo, algunas personas que pasaban por el lugar sacaron la foto y la subieron a redes sociales.

En esas fotos se puede ver el pilar en el suelo totalmente destruido y el tránsito cortado por un móvil policial. A pesar de lo impactante de las imágenes no hubo heridos y tampoco se registraron cortes de luz en la zona. WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.53 (2)

