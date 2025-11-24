lunes 24 de noviembre 2025

Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un poste se quebró y cayó en el medio de la calle en Rivadavia

Fue en calle 5, pasando Pellegrini. Afortunadamente no se trata de una zona muy transitada. La Policía trabajó cortando el tránsito para evitar incidentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
poste de luz caído en Rivadavia
Un poste de luz de más de dos metros se quebró al medio y cayó en el medio de la calle en Rivadavia. Ocurrió en calle 5, pasando Pellegrini, una zona poco transitada que evitó que ocurra un accidente.

WhatsApp Image 2025-11-24 at 18.43.54 (1)

Según la Policía, desconocen los motivos por los que el poste se partió y trabajaron cortando el tránsito. Sin embargo, algunas personas que pasaban por el lugar sacaron la foto y la subieron a redes sociales.

En esas fotos se puede ver el pilar en el suelo totalmente destruido y el tránsito cortado por un móvil policial. A pesar de lo impactante de las imágenes no hubo heridos y tampoco se registraron cortes de luz en la zona.

Temas
