Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue denunciada por Eduardo Cáceres

A 5 años del escándalo que se generó por la denuncia de Gimena Martinazzo contra Eduardo Cáceres por violencia de género , la Justicia procesó por falsa denuncia a la abogada que testificó en el caso, Paola Miers . Es que tras quedar sobreseído, el ex diputado nacional denunció a la letrada y, ahora, la Unidad Conclusiva de Causas dictó el fallo que la compromete.

Tribunales Por la polémica que se generó contra el fiscal Grassi, ¿qué podría pasar con el pedido de la abogada Miers?

Según manifestaron fuentes allegadas, fue el juez Guillermo Adárvez quien procesó sin prisión preventiva a Miers por el delito de falso testimonio en perjuicio de la Administración Pública . Además, le fijó un embargo por un millón de pesos. El argumento que sostuvo el magistrado para dictar la sentencia fue que la imputada faltó a la verdad en su declaración en la investigación que cursaba en el juzgado correccional.

Acorde relata el dictamen, después de que Martinazzo denunciara a Cáceres en noviembre de 2020, Miers se contactó con el entonces sospechoso para ofrecerle una prueba que, en teoría, lo favorecería en el proceso. Le dijo que tenía fotos del cuerpo de la denunciante que probaban que las lesiones, que había dicho tener, eran falsas pues había acudido a su clínica a realizarse un tratamiento estético que le provocó esa reacción.

Sin embargo, cuando atestiguó, dijo desconocer los motivos por los que había sido citada por Cáceres en la causa y que sólo se había comunicado con él para discutir cuestiones políticas. Por ello, quien fuera el máximo representante del PRO en la provincia accionó contra Miers y, con los mensajes que presentó como prueba, la dejó en evidencia ante la autoridad. Así lo entendió el magistrado, que dictó el procesamiento.

"Las conductas tenidas por la imputada Miers, consistentes concretamente en haber dicho ante el Juzgado Correccional lo que dijo de desconocer el motivo por el que fue ofrecida como testigo, como así también que no se comunicó con Martinazzo, frente al plexo probatorio instruido, constituyen la infracción al artículo 275 del Código Penal", argumentó en el fallo.

Al mismo tiempo, el juez instructor de la Unidad Conclusiva agregó: "Ello porque sí sabía, como quedó expuesto en esta resolución, el motivo por el que Cáceres ofreció su testimonio en el sumario, más si fue ella quien inició el intercambio de mensajes con Cáceres y escribiendo lo que claramente quiso expresar".

Una pericia de geolocalización al teléfono celular de Miers la sitúa en el domicilio de Martinazzo en tres momentos distintos, poniendo en crisis lo que Miers declaró bajo palabra. Para Cáceres y su entorno, la reuniones de las mujeres -que fueron negadas- se originaron para pergeñar un plan para perjudicarlo. Esa prueba puso contra las cuerdas a la abogada que, según el dictamen de primera instancia, faltó a la verdad.

En ese marco, el denunciante celebró la resolución -que aún no está firme- y expresó: "Todo fue para no mostrar las fotos que demostraban que las marcas de Martinazzo eran de la estética. A los pocos meses de mentir, apareció de socia en un negocio con el primo de Uñac, raro, muy raro".

Por su parte, la ahora procesada admitió desconocer lo resuelto por Adárvez y aseguró no haber sido notificada de nada. Manifestó haberse enterado tras la consulta de este medio y, como consecuencia, evitó referirse al tema.

Todo comenzó el 25 de noviembre de 2020, cuando la vicepresidenta del PRO en San Juan radicó la denuncia por violencia de género contra el legislador. Como no se pudieron acreditar las lesiones y la investigación presentó inconsistencias, la fiscal Claudia Yanina Galante solicitó el sobreseimiento y el juez Carlos Alberto Lima así lo resolvió. Más tarde, la Sala II de la Cámara Penal respaldó la resolución.

Desde un primer momento, el denunciado sostuvo su inocencia y afirmó que los moretones que la mujer tenía en su cuerpo eran producto de un tratamiento estético, que se había realizado en la clínica de Miers. Es por eso que la misma tenía fotos del antes y el después de la intervención. Fue por eso que activó las dos vías, tras ser librado de culpas. Por un lado, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra Martinazzo, la que hasta ahora no avanzó y, por otro, accionó la denuncia penal contra Miers.

Es probable que el fallo sea apelado por la parte afectada y que un tribunal superior intervenga en el caso, por lo que será un capítulo más de la historia que sustenta la lucha contra las falsas denuncias que pregona el hombre que encarnó al macrismo en la provincia.