miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Procedimiento

Pocito: circulaba sin papeles y descubrieron que el auto era robado en Córdoba

El rodado tenía pedido de secuestro vigente desde agosto de 2025. Fue interceptado en Villa Nacusi durante un control policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un procedimiento policial en el interior de Villa Nacusi en Pocito, termino con un vehículo secuestrado. La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar un auto que había sido robado en la provincia de Córdoba y que circulaba por la provincia con un pedido de secuestro vigente.

Lee además
¿que paso? un auto termino dentro de una populosa plaza de capital
Comisaría 5ª

¿Qué pasó? Un auto terminó dentro de una populosa plaza de Capital
desperto la joven sanjuanina que protagonizo un vuelco en 25 de mayo: que se sabe sobre los otros ocupantes del auto
Alivio

Despertó la joven sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: qué se sabe sobre los otros ocupantes del auto

Los efectivos interceptaron un Peugeot 208 blanco durante un control de rutina. Al momento de la intervención, el conductor no pudo presentar la documentación correspondiente del rodado, lo que motivó una verificación más profunda.

Tras consultar los sistemas oficiales, la Policía confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de Córdoba desde agosto de 2025. De inmediato, y en coordinación con las autoridades cordobesas, se procedió al secuestro del automóvil.

Finalmente, se labró un acta de infracción al conductor por la falta de documentación.

Temas
Seguí leyendo

Robaron un auto con una bebé de tres meses dentro

Un camión y un auto en el que viajaba una familia chocaron en el camino a Chile en Mendoza: murió una persona

Robó una moto, huyó y lo detuvieron en el Parque de Rawson

Tras el escándalo y las denuncias, Branka Motors informó que pausó sus operaciones

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Un tren de cargas embistió a un camión en 25 de Mayo

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

En un allanamiento en Pocito hallaron un auto robado en Córdoba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detras de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Te Puede Interesar

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Captura del hermoso video del paisaje iglesiano que se hizo viral en las redes.
Video

"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

En detalle, el avance de obra en tres escuelas de Jáchal.
Educación

Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras