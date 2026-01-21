Pocito: circulaba sin papeles y descubrieron que el auto era robado en Córdoba

Un procedimiento policial en el interior de Villa Nacusi en Pocito, termino con un vehículo secuestrado. La Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan logró recuperar un auto que había sido robado en la provincia de Córdoba y que circulaba por la provincia con un pedido de secuestro vigente.

Los efectivos interceptaron un Peugeot 208 blanco durante un control de rutina. Al momento de la intervención, el conductor no pudo presentar la documentación correspondiente del rodado, lo que motivó una verificación más profunda.

Tras consultar los sistemas oficiales, la Policía confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo emitido por la Justicia de Córdoba desde agosto de 2025. De inmediato, y en coordinación con las autoridades cordobesas, se procedió al secuestro del automóvil.

Finalmente, se labró un acta de infracción al conductor por la falta de documentación.