Piden que no dejar salir al asesino del jubilado Santiago Navarro: "Que paguen por lo que hicieron"

El nieto del guardiacárcel asesinado en 2002, salió a cuestionar la posibilidad de que otorguen las salidas transitorias al “Por más que tengan buen comportamiento, no deben salir de la cárcel. Que paguen por lo que hicieron. Estas personas mataron, le quitaron la vida a mi abuelo. Y por más que pasen los años, no tienen perdón”, sentenció Andrés, el nieto del jubilado penitenciario Santiago Ramón Navarro. Las duras declaraciones fueron hechas después de que este lunes último trascendiera que el hombre que mató a ese anciano en 2022, y que cumple condena a perpetua en el penal de Chimbas, solicitó las salidas transitorias.

El malestar es peor porque también se conoció que Carina del Valle Agüero, la expareja de Cuellar y coautora del brutal crimen, empezó a gozar de las salidas transitorias en marzo de este año. Y el 18 de agosto último salió con esos permisos del penal de Chimbas y no regresó más. Hasta la fecha está prófuga.

Cuellar y Agüero eran vecinos de Santiago Navarro en Villa Porres. La noche del 20 de enero de 2002 ambos visitaron al penitenciario retirado en su casa y lo atacaron. Le ataron las manos y los pies mientras lo tenían en el piso, pero además lo amordazaron de tal manera que lo terminaron matando. Después fugaron con artefactos y dinero. Ambos huyeron hacia Mendoza, donde se ocultaron durante 4 años hasta que los detuvieron en 2006.

asesinos.jpg Juicio. Cuellar y Agueron fueron juzgados y condenados en 2007. Foto de Diario de Cuyo.

La familia del jubilado Navarro volvió a remover las heridas del caso al enterarse, por TIEMPO DE SAN JUAN, que Cuellar pide las salidas transitorias. Más aún, ahora que supieron que Agüero está prófuga. “Nosotros no sabíamos que esta mujer salía de la cárcel y que desapareció. Tanto ella como él (por Cuellar) son asesinos y fueron condenados. No sé por qué le van a dar beneficios a este hombre para que salgan de la cárcel. Todos saben lo que hicieron. Asesinaron a un anciano y no tiene perdón”, afirmó Andrés.

"Son asesinos y tienen que pagar por la vida que se llevaron. Su conciencia jamás va a estar tranquila", dijo Andrés.

El hombre recordó que junto a su padre y un hermano fueron los que encontraron el cadáver de su abuelo el 21 de enero de 2002. Ellos concurrieron a la casa de Villa Porres porque un vecino les avisó que no veían al abuelo. Cuando entraron a la vivienda, hallaron su cuerpo maniatado.

“La pasamos mal. Mi papá y sus hermanos lucharon mucho para encontrar y atrapar a estos atorrantes. Anduvimos por Pocito, Media Agua, Jáchal y toda la provincia buscándolos porque estaban prófugos. Cuatro estuvieron prófugos. ¿Y ahora pide salidas transitorias? Nosotros nos oponemos que sea así”, expresó el hombre. Agregó también: “Por más que hagan buena letra en la cárcel, son asesinos y tienen que pagar por la vida que se llevaron. Su conciencia jamás va a estar tranquila”.