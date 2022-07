No fue magia: un comerciante de Rivadavia dejó $450 mil debajo de su cama y se les esfumaron

No fue magia. La sospecha es que alguien que tiene acceso al hogar y que aprovechó la ausencia de los propietarios, sustrajo esos 450 mil pesos entre el sábado a la noche y el domingo último de ese domicilio situado en el barrio Municipal. El hecho fue denunciado por el comerciante Raúl Cordi, que retiró esa plata el viernes último de una sucursal bancaria del centro capitalino, contó una fuente policial.

El comerciante denunció en la Policía que ese dinero estaba dividido en fajos, envuelto en papel y dentro de un maletín, el cual depositó debajo de su cama en su mismo dormitorio. Junto con él vive uno de sus hijos y su madre, que está convaleciente y requiere cuidado. Justamente por la anciana, contrató dos empleadas que se turnan durante algunas horas del día para asistirla.

La versión que trascendió es que Cordi dejó ese maletín el sábado a la noche. Después se fue a la casa de otro de sus hijos y recién regresó el domingo a la tarde. Ahí descubrió que el maletín con los 450 mil pesos ya no estaba. Su hijo no vio nada y menos su madre enferma. Pero sí se sabe que las únicas personas que no son de familia, que entraron y salieron de la casa, fueron las dos empleadas que cuidan a la anciana.

La Policía investiga a esas mujeres. También empezaron a analizar las cámaras de seguridad para saber quién entró y salió de la vivienda y si alguna de esas personas salió con el maletín negro con el cuarto millón de pesos.