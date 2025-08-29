Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

Un preocupante incendio generó alarma en la siesta de este viernes en 25 de Mayo , cuando las llamas que avanzaban desde un predio lindero alcanzaron la zona de una escuela, en medio de las inclemencias climáticas.

Fuentes policiales informaron a este medio que la emergencia fue reportada alrededor de las 13, en inmediaciones de la escuela de Las Casuarinas , situada sobre calle La Plata. En cuestión de minutos, el fuego comenzó a acercarse peligrosamente al edificio escolar, lo que obligó a evacuar a quienes se encontraban en el interior.

Las imágenes que circularon por redes sociales muestran la magnitud del siniestro: columnas de humo y llamas expandiéndose a escasos metros del establecimiento educativo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32ª, quienes coordinaron las tareas de evacuación y colaboraron en el operativo para evitar que el fuego se propagara hacia la escuela.

Las imágenes