viernes 29 de agosto 2025

Impactante

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

El fuego comenzó en un terreno lindero y obligó a evacuar la escuela de Las Casuarinas. No se conocieron heridos, pero las imágenes del siniestro generaron gran conmoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un preocupante incendio generó alarma en la siesta de este viernes en 25 de Mayo, cuando las llamas que avanzaban desde un predio lindero alcanzaron la zona de una escuela, en medio de las inclemencias climáticas.

Fuentes policiales informaron a este medio que la emergencia fue reportada alrededor de las 13, en inmediaciones de la escuela de Las Casuarinas, situada sobre calle La Plata. En cuestión de minutos, el fuego comenzó a acercarse peligrosamente al edificio escolar, lo que obligó a evacuar a quienes se encontraban en el interior.

Las imágenes que circularon por redes sociales muestran la magnitud del siniestro: columnas de humo y llamas expandiéndose a escasos metros del establecimiento educativo. Afortunadamente, no se registraron heridos.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 32ª, quienes coordinaron las tareas de evacuación y colaboraron en el operativo para evitar que el fuego se propagara hacia la escuela.

Las imágenes

