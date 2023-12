Llega a juicio un ex comisario sanjuanino que hostigó durante años a una mujer porque lo dejó

Este lunes llegará a juicio Hugo Raúl Torres , un comisario retirado de la Policía de San Juan que fue denunciado por su ex pareja a quien hostigó hasta el cansancio. La causa es del año 2015 pero recién llegará a juicio ahora en la Sala I de la Cámara Penal y Correccional. El tribunal está integrado por los jueces Víctor Hugo Muñoz Carpino, Martín Heredia Zaldo y Miguel Ángel Dávila Safe.

La víctima es Lorena Vargas quien era agente de Policía cuando denunció a Torres y ahora ya está retirada y es abogada. En una nota que brindó a Tiempo de San Juan en el año 2015 contaba cómo era constantemente amenazada y perseguida por el ex comisario.

"Casi al final de la relación me decía que me iba a quemar la casa o que se iba a matar si lo dejaba, yo no lo creía”, reveló en aquel entonces Lorena.

El acosador le mandaba cartas, CD, la perseguía y cada vez se fue poniendo más violento e insistente porque no podía aceptar que la mujer lo haya abandonado debido a los maltratos que sufría.

El hostigamiento del ex comisario llegó al punto en que llegó a meterse por la fuerza a la casa en la que ella vivía en Angaco o a dañarle su auto con pintura roja mientras ella trabajaba.

lorena vargas.jpg Así le dejó el auto a Lorena mientras ella trabajaba.

"Era un 20 de diciembre, estaba haciendo adicionales en el Hogar Ferroviario, ocurrió pasadas las 22:15 y las 23 que me estaba yendo y vi lo que le habían hecho al vehículo, imaginé que era él”. Luego del ataque radicó la denuncia en la Comisaría 4°.

Hugo Raúl Torres llega a juicio en libertad ya que la coacción es un delito excarcelable. Tras ocho años esperando, por fin Lorena podrá verlo sentado en el banquillo de los acusados.