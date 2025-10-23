jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Santa Lucía

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo

Este jueves por la mañana, un delincuente se metió a un domicilio en Santa Lucía y se llevó un celular. Pero cuando se subió al micro para huir, lo detuvo la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ladrón detenido 3

Un rápido accionar policial permitió detener este jueves a un hombre acusado de robarle el celular a una mujer en su casa de Santa Lucía. El episodio ocurrió durante la mañana, cuando la víctima se preparaba para ir a trabajar y fue sorprendida por el delincuente, que ingresó al domicilio sin forzar puertas ni ejercer violencia.

Lee además
revuelo en caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecucion
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
un mujer fue embestida por un auto en cucete y termino en el hospital
Ciclista herida

Un mujer fue embestida por un auto en Cucete y terminó en el hospital

Según su relato, al notar el robo, la mujer salió de inmediato y alcanzó a ver al ladrón mientras escapaba. El sujeto subió a un colectivo con la intención de huir, pero su plan duró poco.

Efectivos de la comisaría Quinta montaron un operativo luego de recibir el llamado de auxilio. Recorrieron distintas líneas de colectivos y entrevistaron a los choferes hasta que, en el tercer micro revisado, dieron con el sospechoso. Al revisarlo, encontraron el teléfono sustraído entre sus pertenencias.

El detenido fue identificado como Agustín Hernán Álvarez, oriundo de Rawson, quien —según informaron fuentes policiales— tendría antecedentes de cometer delitos en Santa Lucía para luego regresar a su departamento de residencia.

Álvarez quedó a disposición de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que continúa con la investigación para definir su situación procesal.

Seguí leyendo

Zunkets IFC, en la mira de San Juan: qué es, las acusaciones por estafa y la pequeña ciudad argentina afectada por la plataforma

Video: afirman que atacaron con bombas molotov la casa del único apuntado de la muerte en la Villa San Patricio

Un juez de Flagrancia se declaró incompetente de una causa y después de un año, la Corte resolvió que deberá hacerse cargo

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Se robaron a "Sheila" en Rawson, se la vendieron a un vecino y los atraparon: uno de los ladrones hace días salió de la cárcel

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Condenan a un kinesiólogo de Caucete por abusar sexualmente de una adolescente

Detienen a dos jóvenes acusados de asaltar a conductores de Uber y Didi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
encontraron a daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿donde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución
Gendarmería Nacional

Revuelo en Caucete: detienen a tres sujetos con 17kg de marihuana, en medio de una persecución

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios
Incertidumbre

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe factura sin precios

La Planta y el amor de toda una vida video
Pasiones del Interior

La Planta y el amor de toda una vida

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo
Santa Lucía

Ladrón gasolero: se robó un celular de una casa y quiso escapar en colectivo

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes
Apuesta fuerte

Aprender, Trabajar y Producir, el programa para alentar el trabajo en San Juan, busca tentar a los más jóvenes