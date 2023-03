La veticinqueña que se vio todo GH 2023 y se tentó a participar: "Sí me sacan de quicio, me encuentran"

Curiosidad en redes "No ir, acá te roban": la ubicación sanjuanina que alerta de robos

Deolinda aseguró que vio completa esta edición de GH y explicó que, “me encantó y quiero participar. Me gusta el puterío”, comentó. Se presentó como una chica tranquila, pero que “si me sacan de quicio, me encuentran”. Agregó que le gustan las cámaras, escuchar música y pasar tiempo con su familia.

Habló sobre el enanismo, indicó que le gustaría que la gente, a través del reality, conozca su estilo de vida. Y de llegar a ganar, utilizará el premio para ayudar a sus hermanos y padres.

Deolinda es una de las tantas sanjuaninas y sanjuaninos que se encuentran entregando el casting.