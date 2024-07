La audiencia número 27 del caso contra Mario Parisí ¿será la vencida?

Tal es así que este viernes se llevaría adelante la audiencia número 27, según la cuenta de este diario. Si bien las partes que participan del proceso no pudieron confirmar la cifra a ciencia cierta, tanto querella como fiscalía acordaron que más de 20 se celebraron con seguridad. Fuentes tribunalicias apuntaron que un caso promedio de violencia de género puede llegar a tener como máximo 6 ó 7 audiencias.

Pese a las presentaciones de los defensores Fernando Castro, Nasser Uzair y ahora Ivana Salas, que en las últimas semanas encendieron la polémica con pedidos a la Corte de Justicia y con ello no sólo metieron presión, sino que consiguieron que no se tramitara la causa durante el receso, la causa llegó a punto cúlmine y, de no existir novedad alguna, la jueza María Gema Guerrero la elevaría a juicio.

El fiscal Roberto Ginsberg pretende que Parisí afronte los cargos de lesiones agravadas y amenazas agravadas por el uso de arma blanca en el debate y, hasta que no se dicte la elevación a juicio, la prescripción estará en juego. Desde la parte querellante, que representa a la denunciante y está encarnada por Reinaldo Bedini, anticipó que espera que se avance y el paso se concrete.