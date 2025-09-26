viernes 26 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

El otorrinolaringólogo que está en la mira por homicidio culposo dio su versión de los hechos. Su declaración era muy esperada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En Tribunales se vivió una de las audiencias más tensas del juicio por la muerte de Julieta Viñales, la joven que falleció en 2020 tras ser operada de las amígdalas. El otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía, principal imputado por homicidio culposo y mala praxis, finalmente brindó su testimonio, esperado con gran expectativa por familiares, querella y parte de la sociedad.

Lee además
el conmovedor mensaje de la mama de julieta vinales, a dias de conocer la sentencia: no se trato de algo inevitable video
En las redes

El conmovedor mensaje de la mamá de Julieta Viñales, a días de conocer la sentencia: "No se trató de algo inevitable"
arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en lote hogar 39
Operativo

Arrestaron a un hombre tras incidentes con arma de fuego en Lote Hogar 39

Babsía comenzó hablando de su carrera y experiencia en medicina: “Tengo gran experiencia quirúrgica, puedo tener más de 1500 cirugías con tranquilidad. Es un dato que se puede encontrar públicamente”.

Mencionó un caso previo similar al de Julieta y aseguró: “Hice lo que tenía que hacer y logré solucionarlo. Muchos pacientes me lo agradecieron”. Según explicó, su rutina quirúrgica diaria le permitió desarrollar precisión y profesionalismo.

El doctor explicó que Julieta quiso operarse en diciembre, antes de las fiestas, pero él le indicó que no podía realizar la cirugía en esa fecha: “No puedo operar en época de fiesta. Puedo operarte en febrero”, le dijo.

La operación se realizó el 10 de febrero, con una duración aproximada de una hora. Julieta presentaba amigdalitis crónica Grado III. Durante la intervención, Babsía detalló: “Saqué la amígdala izquierda y había mucho sangrado. Le dejé una gasa y luego pasé a la derecha, que también sangraba. Cautericé las arterias, pero continuaba la hemorragia. Finalmente la paciente no sangraba más y empezamos a despertarla”.

Posteriormente, indicó que brindó instrucciones de posoperatorio estrictas, incluyendo reposo absoluto, dieta controlada y cuidados específicos, tanto a Julieta como a su madre.

El viernes posterior a la cirugía, Babsía recibió una llamada informándole de un sangrado. Relató: “Me encontré con la paciente vigil, hablaba conmigo. Revisé y había desprendido un pedazo de costra, sin sangrado activo. Se decidió derivarla para internación y quedó a cargo del Hospital Marcial Quiroga y posteriormente en el Rawson”.

El sábado siguió controlando su evolución y explicó: “A la noche la revisé, le indiqué no comer nada que raspe y que solo podía tomar alimentos fríos. Le di un beso en la frente y le dije ‘nos vemos mañana, Juli’”. El día siguiente, Julieta debió ser operada de urgencia.

Entre lágrimas, Babsía expresó: “La tragedia fue para los dos. La peor parte fue para la familia de Julieta, pero la tragedia fue para los dos”. Además, en medio de su declaración, sostuvo que, a partir de los testimonios presentados durante el juicio, deduce que las maniobras de los profesionales del Hospital Rawson podrían tener responsabilidad, ya que no advirtieron que Julieta estaba hipotensa. También afirmó que, según su análisis, la intubación realizada allí pudo haber provocado una lesión que generó el sangrado que finalmente le costó la vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1971577860466085979&partner=&hide_thread=false

Su testimonio se da después de los desgarradores relatos de la madre y el padre de Julieta, quienes denunciaron abandono, falta de comunicación, y responsabilidad del profesional tras la cirugía.

image

Otro testimonio muy relevante fue el del otorrinolaringólogo Sebastián Lifschitz, quien declaró que fue consultado por Babsía cuando Julieta ya se encontraba en un cuadro crítico en el Hospital Rawson. Para la querella este testimonio fue “clave”, pues brinda un punto de comparación técnico entre lo que Babsía habría hecho y lo que otros profesionales entendieron que debía hacerse. La anestesista que participó también brindó declaraciones, aunque la querella consideró que su aporte no fue tan revelador en comparación con los demás.

Temas
Seguí leyendo

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Muere un motociclista al chocar con un auto en Chimbas

Investigan la muerte de un hombre en Capital

Una familia de Angaco terminó herida al chocar con un árbol

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Asaltaron a dos operarios de OSSE cuando fueron por una reparación a Pocito

Insólito: robó en una casa del centro y se tomó el colectivo con el botín bajo el brazo

Filtraron la llamada de la amenaza de bomba a una escuela en Santa Lucía

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Por Walter Vilca

Las Más Leídas

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Quién es Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela
Buscado

Quién es "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio de Florencio Varela

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram
Horror

Los asesinos de Florencio Varela habrían transmitido las torturas y los femicidios en vivo por Tik Tok e Instagram

El viento será protagonista durante todo este jueves.
Clima

Vientos fuertes y cielo despejado: un viernes intenso en San Juan

Este es Marcelo Cardozo, uno de los implicados que fue enviado al Servicio Penitenciario Provincial.
Prisión preventiva

Enviaron al Penal a dos de los nuevos implicados en el fraude de $120.000.000 con falsos DNI del Registro Civil de Pocito

Te Puede Interesar

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: La tragedia fue para los dos
Debate

Juicio de Julieta Viñales: Maximiliano Babsía declaró y entre lágrimas dijo: "La tragedia fue para los dos"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en el fin del mundo
Historia

El sueño de los pibes del Barrio Rivadavia en "el fin del mundo"

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas
Tragedia vial

Se conoció la identidad del motociclista que falleció en un accidente en Chimbas

Qué pasa con las clases en San Juan este viernes, ante el alerta de viento.
¡Atención!

Ante el alerta por viento, qué pasa con las clases esta tarde en San Juan

Publicaron el listado de ganadores del segundo sorteo del IPV.
Para chequear

Ya está el listado de los ganadores de las viviendas del IPV tras el sorteo: entrá y consultalo