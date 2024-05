Incendiaron una camioneta en Capital y sospechan de una reconocida banda criminal

"Me prendieron fuego la camioneta. Lo hicieron adrede", dijo al victima. El video es elocuente. Tomó su celular y corrió pavorosamente, entre gritos, a la puerta de la vivienda para toparse con el cuadro desesperante. El vehículo estaba entre llamas y los bomberos -que llegaron por alerta de los vecinos- intentaban sofocar el incendio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1790206193387876490&partner=&hide_thread=false Incendiaron una camioneta en Capital pic.twitter.com/o1kRajHNf9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 14, 2024

De acuerdo a lo que dijo a este medio, la quema del rodado es una de las tantas pruebas del asedio que una conocida banda montó sobre ella y su familia. Una enemistad que data de sus épocas recientes en el Del Bono Green.

Incluso hubo ataques físicos directos. "Me golpearon en patota. Denuncié a seis personas por los golpes. Casi me desfiguran la cara", comentó. No obstante, al parecer, no hubo acción policial y ahora la mujer no se animó a denunciar.

"No me dejan en paz. Esa gente me margina", marcó. Además, agregó que los atacantes no sólo la persiguen la vieja rivalidad, sino por su condición sexual: "Me tratan de lesbiana, de tortillera".