miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Últimas palabras

Habló la médica condenada por provocar la muerte de un bebé en el parto: "Intenté darle las mejores oportunidades"

Este miércoles se realizó la última audiencia contra la médica Daniela Verónica Saldívar, la obstetra que en 2021 asistió un parto en el que el bebé murió y habría sido por una negligencia suya. Sentada en el banquillo, se defendió por última vez pero no mostró arrepentimiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-26 at 19.30.09
WhatsApp Image 2025-11-26 at 19.30.08

Llegó el día, este miércoles finalmente fue condenada Daniela Verónica Saldívar, la médica que provocó la muerte de un bebé en el año 2021 cuando asistía el parto de Nadia Barrionuevo. El fiscal, Francisco Micheltorena, había pedido 3 años y 6 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación. El juez Alberto Caballero, sin embargo, la condenó a 1 año de prisión en suspenso, por lo que continuará en libertad. Sin embargo, minutos antes de conocer la decisión del juez, Saldívar decidió hablar.

Lee además
¿eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reaccion de la mujer que perdio a su bebe en el parto por el que condenaron a saldivar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

"Yo no soy médica de escritorio, soy médica de trinchera", dijo la profesional. En este sentido, se quejó de que en el Hospital Rawson, donde fue el parto de Barrionuevo, "no tenenmos todos los instrumentales que necesitamos" y agregó "los invito a cada uno de ustedes a que venga y vea el grado de colapso que tenemos en camas y pasillo", manifestó.

La médica, no pidió perdón, ni mostró arrepentimiento por lo sucedido y dijo que se alegraba de que la mamá hubiera podido tener otra familia "que sé que no va a reemplazar a ese bebé, pero por lo menos lo pudo intentar nuevamente", declaró.

"He dedicado mi vida a acompañar mujeres para poder gestar y tener un parto como se lo merecían", remarcó y se defendió diciendo que fue formada para partos humanizados. "Intenté darle a Nadia Barrionuevo las mejores oportunidades que tuve al alcance de nuestra mano para que ella tuviera un parto donde no tuviera sufrimiento", dijo.

Nadia Barrionuevo, la mujer que perdió a su bebé en ese parto, no quiso declarar ante el juez de Garantías, Alberto Caballero.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 19.30.08
Nadia Barrionuevo, la mamá que perdió a su bebé en el parto no quiso hablar.

Nadia Barrionuevo, la mamá que perdió a su bebé en el parto no quiso hablar.

EL CASO

El parto de Lorenzo Narváez Barrionuevo ocurrió en julio de 2021 en el Hospital Rawson. Hasta allí llegó su mamá, Nadia llegó para tenerlo a ese nosocomio capitalino, pero salió sin su bebé en brazos porque lo mataron en el procedimiento.

El fiscal Francisco Micheltorena sostuvo que la médica "no reaccionó" ante un cuadro que, según la acusación, mostraba un parto detenido durante horas. Es que luego de la inducción, Nadia ya llevaba 17 horas en trabajo de parto, estaba exahusta y Saldívar no actuó "ante la falta de progreso".

Además, la dilatación que demando casi cuatro horas, solo avanzó un centímetro, por lo que Lorenzo permaneció más de cinco horas sin descender. Cuando finalmente salió, estaba sin vida.

Para Micheltorena, la médica no actuó ante signos inequívocos de fracaso del parto vaginal, usó un método de monitoreo incapaz de detectar hipoxia progresiva, registró LCF incompatibles con el estado real del feto y generó una falsa sensación de normalidad que retrasó la cesárea necesaria.

Durante el debate declararon treinta testigos, entre ellos una enfermera que definió el episodio como un “parto de terror” y la abuela del bebé, quien aseguró haber presenciado un trato violento hacia su hija.

Seguí leyendo

Tribunales: así se vivió la previa de la sentencia de la médica acusada de mala praxis

Quién es el joven baleado por su vecino en Rawson y el pedido de cadenas de oración

Quién es el policía que quedó muy grave tras un vuelco en 9 de Julio

Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

El bodeguero Juan Camuñas, acusado de violencia de género, irá a juicio

Insisten con el juicio abreviado contra Vanesa Carrascosa por la muerte de Jairo Malla

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: escucho ruidos en el techo, salio y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento

Te Puede Interesar

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia
Producción

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso
Cuenta regresiva

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances