Habló la médica condenada por provocar la muerte de un bebé en el parto: "Intenté darle las mejores oportunidades"

Llegó el día, este miércoles finalmente fue condenada Daniela Verónica Saldívar, la médica que provocó la muerte de un bebé en el año 2021 cuando asistía el parto de Nadia Barrionuevo. El fiscal, Francisco Micheltorena, había pedido 3 años y 6 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación. El juez Alberto Caballero, sin embargo, la condenó a 1 año de prisión en suspenso, por lo que continuará en libertad. Sin embargo, minutos antes de conocer la decisión del juez, Saldívar decidió hablar.

"Yo no soy médica de escritorio, soy médica de trinchera", dijo la profesional. En este sentido, se quejó de que en el Hospital Rawson, donde fue el parto de Barrionuevo, "no tenenmos todos los instrumentales que necesitamos" y agregó "los invito a cada uno de ustedes a que venga y vea el grado de colapso que tenemos en camas y pasillo", manifestó.

La médica, no pidió perdón, ni mostró arrepentimiento por lo sucedido y dijo que se alegraba de que la mamá hubiera podido tener otra familia "que sé que no va a reemplazar a ese bebé, pero por lo menos lo pudo intentar nuevamente", declaró.

"He dedicado mi vida a acompañar mujeres para poder gestar y tener un parto como se lo merecían", remarcó y se defendió diciendo que fue formada para partos humanizados. "Intenté darle a Nadia Barrionuevo las mejores oportunidades que tuve al alcance de nuestra mano para que ella tuviera un parto donde no tuviera sufrimiento", dijo.

Nadia Barrionuevo, la mujer que perdió a su bebé en ese parto, no quiso declarar ante el juez de Garantías, Alberto Caballero.

WhatsApp Image 2025-11-26 at 19.30.08

EL CASO

El parto de Lorenzo Narváez Barrionuevo ocurrió en julio de 2021 en el Hospital Rawson. Hasta allí llegó su mamá, Nadia llegó para tenerlo a ese nosocomio capitalino, pero salió sin su bebé en brazos porque lo mataron en el procedimiento.

El fiscal Francisco Micheltorena sostuvo que la médica "no reaccionó" ante un cuadro que, según la acusación, mostraba un parto detenido durante horas. Es que luego de la inducción, Nadia ya llevaba 17 horas en trabajo de parto, estaba exahusta y Saldívar no actuó "ante la falta de progreso".

Además, la dilatación que demando casi cuatro horas, solo avanzó un centímetro, por lo que Lorenzo permaneció más de cinco horas sin descender. Cuando finalmente salió, estaba sin vida.

Para Micheltorena, la médica no actuó ante signos inequívocos de fracaso del parto vaginal, usó un método de monitoreo incapaz de detectar hipoxia progresiva, registró LCF incompatibles con el estado real del feto y generó una falsa sensación de normalidad que retrasó la cesárea necesaria.

Durante el debate declararon treinta testigos, entre ellos una enfermera que definió el episodio como un “parto de terror” y la abuela del bebé, quien aseguró haber presenciado un trato violento hacia su hija.