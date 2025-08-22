Éste es el hombre acusado de rociar con nafta a una policía en 25 de Mayo

Este viernes, Jorge Mercado - el principal sospechoso de rociar a una policía en 25 de Mayo -se sentó en el banquillo de los acusados en una audiencia presidida por el juez de garantías Pablo León y con la intervención del fiscal Mario Panetta. El sujeto tenía una denuncia previa por lesiones.

El caso sacudió a la comunidad veinticinqueña a mediados de semana, cuando se conoció que la víctima había sido rociada con combustible y amenazada con ser prendida fuego por Mercado, quien ya acumulaba una causa previa por violencia. En junio pasado, la mujer lo había denunciado en la UFI CAVIG por lesiones. La audiencia estaba fijada para el 19 de ese mes, pero el acusado no se presentó, alegando que no había sido correctamente notificado.

Lo cierto es que, apenas un día después de aquella fecha, la situación escaló de manera alarmante. Según fuentes judiciales, Mercado la habría atacado con nafta, sumando nuevas amenazas a un historial de hostigamiento que la víctima describió como permanente. La mujer afirmó que nunca dejó de sufrir agresiones físicas y psicológicas durante la relación.

Por estos hechos, el hombre quedó detenido en calidad de presunto autor de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa, además de la causa por lesiones iniciada meses atrás. La investigación está a cargo del fiscal Panetta y la fiscal coordinadora de Cavig, Claudia Ruiz Carignano.