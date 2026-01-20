Encapuchados irrumpieron en una casa de Albardón y robaron $1.800.000

Un obrero que vivía solo fue sorprendido cerca de la medianoche por dos delincuentes encapuchados que irrumpieron en su vivienda y le robaron el dinero que tenía ahorrado. Los asaltantes estaban armados con cuchillos, aunque no llegaron a herir a la víctima, que perdió 1.800.000 pesos.

En casa de herrero... Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

Atraco Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro

El hecho tomó estado público este martes, pero ocurrió el sábado por la noche en una zona casi rural ubicada en la intersección de calle La Laja y callejón Sánchez, en Albardón. José Díaz , el damnificado de 49 años, sufrió un gran susto, pero resultó ileso porque no se encontraba en el domicilio.

El hombre había salido horas antes y en ese interín encapuchados entraron a su casa, según relataron sus vecinos. Revisaron toda la casa, pero solo se llevaron el dinero que tenía ahorrado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 18ª. En el caso también trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.