miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Golpe nocturno

Encapuchados irrumpieron en una casa de Albardón y robaron $1.800.000

El episodio ocurrió en La Laja. Los ladrones portaban cuchillos. La víctima salió ilesa, pero le llevaron todos sus ahorros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Un obrero que vivía solo fue sorprendido cerca de la medianoche por dos delincuentes encapuchados que irrumpieron en su vivienda y le robaron el dinero que tenía ahorrado. Los asaltantes estaban armados con cuchillos, aunque no llegaron a herir a la víctima, que perdió 1.800.000 pesos.

Lee además
Imagen ilustrativa
 Atraco

Tres chicas fueron asaltadas por encapuchados dentro de un loteo en Médano de Oro
Imagen ilustrativa
En casa de herrero...

Ladrones entraron a la casa de una mujer policía de Albardón y le robaron el uniforme

El hecho tomó estado público este martes, pero ocurrió el sábado por la noche en una zona casi rural ubicada en la intersección de calle La Laja y callejón Sánchez, en Albardón. José Díaz, el damnificado de 49 años, sufrió un gran susto, pero resultó ileso porque no se encontraba en el domicilio.

El hombre había salido horas antes y en ese interín encapuchados entraron a su casa, según relataron sus vecinos. Revisaron toda la casa, pero solo se llevaron el dinero que tenía ahorrado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 18ª. En el caso también trabajan efectivos de la Brigada de Investigaciones Oeste y el fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Temas
Seguí leyendo

Entró a robar a una casa, ocultó lo que se llevó en un cantero e intentó huir

Un voraz incendio arrasó con un departamento en Capital y piden ayuda para la familia afectada

Video: así ladrones se llevaron varios objetos robados de una casa en Rawson

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

Colapinto ya giró y Alpine ilusiona: cómo fueron los primeros test y dónde se presentará el nuevo auto de F1

Cayó "El Pollo" Ochoa por un robo armado en Caucete

Las impactantes nuevas fotos del histórico hallazgo de cocaína entre bananas realizado en San Juan

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detras de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Mi mamá necesita saber qué me pasó: el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez
Tras la tragedia

"Mi mamá necesita saber qué me pasó": el mensaje que compartió la familia del niño ahogado en el canal Benavídez

Te Puede Interesar

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera
Barrio Parque Industrial

Murió un hombre tras recibir una descarga eléctrica en Chimbas: estaba trabajando con una hormigonera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Hay rumores de que el hipermercado Libertad atraviesa un proceso de ajuste y reordenamiento que podría derivar en un cambio de operador en uno de los puntos comerciales más importantes de la provincia.
Incertidumbre en San Juan

Achique y venta en el supermercado Libertad: quién es el grupo interesado

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del 300% al 30% y pidió a los políticos que dejen de fastidiar video
Foro Económico Mundial

En Davos, Milei destacó la baja de la inflación del "300% al 30%" y pidió a los políticos que "dejen de fastidiar"

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso
Inseguridad

Robo frustrado en un local de Capital: un ladrón con antecedentes fue reducido por la seguridad y terminó preso

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026
Confirmación oficial

Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: ya hay fecha para la edición 2026