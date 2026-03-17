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Ladrón con glamour

En una mariconera escondió cremas, shampoos, acondicionadores y un desodorante: lo atraparon en Rivadavia y lo condenaron

Fue sorprendido tras pagar solo unas galletas y ocultar el resto de los productos entre sus prendas. Admitió que no pensaba abonarlos y quedó detenido. Pese al hecho, no irá a prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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Un hombre fue sorprendido cuando intentaba retirarse de un supermercado de Rivadavia con mercadería sin pagar. Fue interceptado por un policía que trabajaba en el lugar y terminó detenido. Pese al hecho, este miércoles se conoció que no irá a prisión.

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El hecho ocurrió el pasado lunes, alrededor de las 17 horas, en el local Café América, ubicado sobre calle Rastreador Calívar. Según fuentes judiciales, el acusado, identificado como Pedro Pascual Masman Galván, ingresó al comercio y, tras recorrer los pasillos, comenzó a ocultar distintos productos entre sus prendas y en un bolso tipo mariconera.

Entre los elementos sustraídos había cuatro acondicionadores, dos shampoos, cuatro cremas corporales, un desodorante, un queso y otros artículos. Luego, el hombre tomó tres paquetes de obleas, se dirigió a la línea de caja y abonó únicamente esos productos.

Sin embargo, al intentar retirarse del local, fue interceptado en el sector de ingreso por un efectivo que cumplía funciones adicionales en el comercio. El uniformado le solicitó que regresara al interior del local y exhibiera lo que llevaba oculto. En ese momento, el acusado dejó los productos sobre una mesa y, al ser consultado, manifestó que no tenía intención de pagarlos.

Ante esta situación, se concretó su aprehensión y se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial. Posteriormente, se hizo presente el ayudante fiscal en turno, quien, tras interiorizarse del hecho y mantener comunicación con el fiscal de turno, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia.

La causa fue caratulada como hurto simple en grado de tentativa. Finalmente, se resolvió mediante un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el término de un año. Como parte de las condiciones, Masman Galván deberá cumplir 90 horas de trabajo no remunerado en el plazo de nueve meses, realizar una reparación simbólica de $20.000 a favor de FUNDAME y tendrá prohibido ingresar al comercio y acercarse a menos de 200 metros del lugar.

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