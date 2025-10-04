sábado 4 de octubre 2025

Conmoción en Capital

El paso a paso del crimen en el B° Echeverría, la tristeza de la familia de Bajinai y el insólito lugar donde encontraron al principal apuntado

Una gresca en el conflictivo Barrio Echeverría terminó en el crimen de Nicoles Bajinai, una joven que recibió un disparo en la cabeza. El principal sospechoso, Juan Alfredo “Chato” Carrizo, fue hallado escondido en un techo junto a un maniquí y quedó detenido tras un intenso operativo policial. La conmoción en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
barrio echeverria capital nicole baginai san juan
barrio echeverria capital nicole baginai san juan juan carrizo chato
La víctima cayó en plena vereda y fue auxiliada por personal médico que la trasladó en ambulancia al Hospital Rawson. Sin embargo, ingresó al nosocomio ya sin signos vitales.

La intervención policial fue inmediata debido a que las hostilidades no habían cesado. Brigada de Delitos Especiales, Policía Científica, Comisaría 2ª, Infantería y GERAS desplegaron un fuerte operativo en la zona. En la vereda de la Casa 7, los uniformados encontraron una gran mancha hemática, mientras que el interior de la vivienda estaba completamente vandalizado.

En el fondo de la Casa 10, también de la Manzana A, los investigadores hallaron un revólver calibre 38 tirado en el suelo. El tambor contenía cinco cartuchos y una vaina servida, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba del arma homicida.

La fuga y la captura

Tras el disparo, Carrizo habría huido por el fondo de la vivienda. En ese trayecto, según afirmaron fuentes policiales, arrojó el arma en el fondo de la Casa 10 e intentó escapar del barrio. Sin embargo, antes de que llegara la Policía, familiares de la víctima comenzaron a buscarlo.

Para evitar un linchamiento, los efectivos realizaron un cerrojo en la zona y comenzaron un rastrillaje casa por casa. Finalmente, a las 2.10 de la madrugada, el principal sospechoso fue localizado. Lo insólito del caso fue el lugar donde lo encontraron: estaba oculto en el techo de la casa de una comerciante del barrio. Las fuentes consultadas aseguraron que la vivienda tenía varios objetos en la terraza, entre ellos un maniquí, lo que facilitó que el sospechoso intentara camuflarse en plena oscuridad.

image

Carrizo fue reducido y trasladado a dependencia policial. Junto a él se secuestraron prendas de vestir y una gorra celeste que serían incorporadas como prueba.

Horas más tarde, la médica legista Dra. Silva examinó el cuerpo de la víctima en la Morgue del Hospital Rawson. Confirmó que la herida estaba ubicada detrás del pabellón auricular izquierdo, con un halo contuso escoriativo compatible con el orificio de entrada de un proyectil de arma de fuego. No se hallaron otras lesiones visibles ni defensivas. El cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

Mientras tanto, la Casa 7 quedó preservada con consigna policial a la espera de los resultados del examen. Mientras tanto, la Casa 7 quedó preservada con consigna policial a la espera de los resultados del examen.

El caso quedó bajo la órbita del fiscal de caso, Dr. Francisco Micheltorena, con la colaboración de los ayudantes fiscales Emiliano Pugliese. En el operativo intervinieron, además, el Comisario Mayor Marcelo Llanos, el Comisario Maximiliano Molina, Oficiales Inspectores Jesús Olguín, Francisco Cuello, Ricardo Villalba y Yamile Vega, junto con los cabos Rosana Lucero, Jorge González, Maximiliano Navarro y Damián Castillo, todos de la Brigada de Delitos Especiales.

El dolor de la familia

El impacto en el entorno de Bajinai fue inmediato. En redes sociales, familiares expresaron su impotencia y tristeza. “Dios mío, por qué señor. Mi negra, te ama la tipa. HDP la van a pagar. Le quitaron la vida a mi negra”, publicó una de sus parientes en Facebook.

image
