El judicial acusado de filtrar información a la banda de los "roba ruedas" está frente al juez

Pasadas las 18 de este viernes comenzó la audiencia de formalización contra Adolfo Holeywell, un empleado judicial de reconocida trayectoria que quedó en el centro de una investigación por supuestamente haber facilitado datos confidenciales a la banda delictiva conocida como los “roba ruedas”.

Impactante Tras el viento, registraron varios incendios: desde Médano de Oro hasta una escuela en 25 de Mayo

El caso sacudió a Tribunales: Holeywell, quien trabajaba como gestor de allanamientos, tenía acceso a información clave sobre operativos y objetivos de la UFI de Delitos contra la Propiedad, material que —según sospechan los investigadores— habría llegado a manos de los delincuentes. La maniobra, de comprobarse, habría frustrado procedimientos que buscaban atrapar a los sospechosos en pleno accionar.

image

La alarma se encendió cuando los coordinadores de la UFI detectaron irregularidades y elevaron la denuncia a la UFI de Delitos Especiales. Desde allí se ordenó la detención de Holeywell, concretada el jueves por la mañana, cuando el propio empleado se presentó voluntariamente. Desde entonces permanece alojado en la Unidad Penal de Chimbas Sur.

En la audiencia, presidida por la jueza de garantías Gloria Chicón, la primera imputación es por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aunque no se descarta que en el proceso se incorporen cargos más graves, como tráfico de influencias.

image

El debate se desarrolla con fuerte expectativa en Tribunales. El fiscal de la causa es Iván Díaz, acompañado por el ayudante fiscal César Recio, mientras que la Fiscalía de Estado participa como querellante con los letrados Gabriel Sanz, Claudio Herrera y Ricardo Lorenzo. La defensa de Holeywell está a cargo de los abogados Jorge Olivera Legleu y César Jofré.

En la sala, además de las partes, se encuentra presente una hermana del imputado, quien sigue de cerca un proceso.