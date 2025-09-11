El hombre encontrado sin vida en Ullum tenía una licencia de remis y afirman que llevaba varios días desaparecido

Durante el mediodía de este jueves, un hombre fue hallado sin vida en Ullum , cerca de la Ruta del Sol. La víctima, de apellido Olivares, contaba con licencia para trabajar como remis. También se develaron otros detalles.

La noticia fue confirmada por fuentes judiciales a este diario. La familia del hombre aseguró que hacía varios días que no tenían noticias de él, lo que motivó la preocupación y la denuncia de su desaparición, indicaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan.

Las primeras hipótesis que se manejan en el ámbito judicial apuntan a una posible decisión drástica, aunque se mantiene abierta la investigación para determinar con precisión las circunstancias de su fallecimiento.

El caso está bajo la investigación del fiscal Sebastián Gómez y que interviene personal de la UFI Delitos Especiales. En el lugar también trabaja personal de la Comisaría 15° de Ullum.