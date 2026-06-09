Denuncian a dos cobradores por dejarse la recaudación millonaria de una empresa sanjuanina

Dos empleados que se desempeñaban como cobradores de una empresa sanjuanina, dedicada al financiamiento y la venta de equipamiento comercial, fueron denunciados en la Justicia por apropiarse de una recaudación millonaria que, en principio, ascendería los 2 millones de pesos.

Las presentaciones fueron realizadas ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas por un representante de la firma damnificada, quien expuso una serie de maniobras que habrían provocado perjuicios económicos importantes, mientras todavía se calcula de cuánto dinero fue la afectación.

Uno de los casos involucra a un hombre identificado con las siglas G.F.G.Q, un trabajador que cumplía funciones desde hacía varios años. Según la denuncia, el pasado 27 de abril, durante una revisión de las planillas de rendición junto a la encargada de caja de la firma, detectaron un faltante de $1.250.380 correspondiente a cobranzas efectuadas tres días antes.

De acuerdo con la presentación judicial, el empleado habría reconocido en ese momento la diferencia, firmando la documentación donde asumía la responsabilidad por el faltante y comprometiéndose a restituir el dinero. Sin embargo, días después remitió un telegrama de renuncia y abandonó la empresa.

La firma sostuvo además que intentó avanzar con una auditoría para verificar la totalidad de las cobranzas realizadas durante los meses previos, pero el sospechoso se retiró del procedimiento y nunca volvió a presentarse. Pese a las intimaciones, no hubo respuesta y, por ello, se radicó una denuncia penal por presunta defraudación, estafa y retención indebida.

La segunda denuncia apunta contra M.D.A, quien trabajaba también para la firma y se habría quedado con sumas de dinero, provenientes de las devoluciones de los préstamos de los clientes. Según se explicó, los cobradores de la empresa deben registrar cada pago recibido en una aplicación interna que genera un comprobante digital enviado por WhatsApp al cliente, además de asentarlo en documentación física. La sospecha es que este empleado cobraba dinero en efectivo a los clientes, pero omitía cargar las operaciones en el sistema y tampoco entregaba posteriormente el dinero a la empresa.

Entre los nuevos casos incorporados a la investigación figura el de una clienta que, al ser consultada por una deuda pendiente, aseguró haber abonado $600.000 en efectivo al cobrador el 16 de mayo. No obstante, ese pago no apareció registrado en la aplicación ni en las rendiciones de la firma.

Otro episodio señalado involucra a un cliente que habría efectuado dos pagos de $245.000 cada uno el mismo día, por un total de $490.000. Aunque la operación quedó asentada en la ficha física firmada por el cliente, la empresa sostuvo que tampoco fue cargada al sistema ni rendida posteriormente.

Las denuncias quedaron radicadas en la fiscalía, que por el momento investiga de forma preliminar los hechos denunciados. Con el fin de determinar si existieron delitos y el presunto perjuicio sufrido por la empresa, desde el Ministerio Público se instruirá y, en caso de hallar elementos probatorios, procedería con la formalización contra los supuestos empleados infieles.