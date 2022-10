Declaran culpable a Patricia Coria, la esteticista de 'Eros' acusada de promover la prostitución

Finalmente, tras 9 jornadas, el triunvirato -por unanimidad- declaró culpable a la esteticista de Eros, Patricia Coria, por los delitos de promoción y facilitación a la prostitución en concurso ideal, con el delito de explotación económica de la prostitución en calidad de autora. Lo más relevante de este hecho, es que los jueces no dieron a lugar al pedido de prisión preventiva de fiscalía, estos argumentaron que no fue bien argumentada, "fue realizado de una forma intempestiva", expresó el presidente, Alberto Caballero, en su resolución.

El juez también dijo: "Este pedido (prisión preventiva) no fue fundado por el Ministerio Público Fiscal. Las medidas de coerción son de carácter excepcional y no pueden ser impuestas de oficio por el juez". Tras este argumento, no dio a lugar al pedido de prisión preventiva.