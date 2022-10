De condenado a absuelto: el del Poder Judicial de San Juan zafó de la pena de 4 años de prisión por abuso

La condena de 4 años de prisión contra el forense Eduardo Recabarren por el presunto abuso sexual de una niña, quedó en la nada. Este viernes, un Tribunal Impugnación revocó el fallo condenatorio de primera instancia argumentando que no se había valorados las pruebas de la defensa y dictó la absolución de reconocido médico del Poder Judicial de San Juan por el beneficio de la duda.

El fallo lo dictó la jueza de Impugnación Ana Lía Larrea y con esto el forense Eduardo Recabarren zafó de la condena de 4 años de prisión que lo tenía en vilo desde junio último. No había sido llevado al penal de Chimbas en razón a que ese fallo de primera instancia no se encontraba firme, dado que sus defensor, los abogados Marcelo Fernández y Franco Montes, habían apelado la sentencia condenatoria y estaban a la espera justamente de esta última resolución que lo terminó beneficiando.

El médico forense fue detenido en diciembre de 2021 a partir de la denuncia de una allegada suya, quien denunció que Recabarren sometió a reiteradas manoseos a la hija de ésta. La niña actualmente tiene 11 años, pero los supuestos abusos sexuales habrían ocurrido cuando ella tenía entre 6 y 8 años. El caso salió a la luz porque la niña habló de esos presuntos abusos durante una jornada organizada en la escuela para tocar temas como violencia y abuso en la familia.

El fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Paula Arredondo imputaron al forense del presunto delito de abuso sexual continuado agravado por la guarda. La supuesta víctima declaró en Cámara Gesell y supuestamente confirmó la existencia de los ultrajes sexuales. Los defensores del forense siempre sostuvieron su inocencia y cuestionaron las pruebas en su contra. El 8 de junio último, el juez Eugenio Maximiliano Barbera dio su veredicto y condenó a Eduardo Recabarren a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Durante el juicio, la fiscalía pidió 9 años de prisión para el médico forense. Sin embargo, el juez lo condenó a 4 años de prisión.

Ahora bien, este viernes la juez de impugnación Ana Lía Larrea dio vuelta ese fallo y, por el beneficio de la duda, dictó la absolución del médico forense. No trascendieron los fundamentos de la nueva sentencia, pero fuentes ligadas al caso aseguraron que la magistrada entendió que el juez de primera instancia no valoró todas las pruebas de la defensa y, si bien no puede aseverar que la niña fue inducida en su declaración, muchos de los dichos de la supuesta víctima surgieron a instancias de las preguntas de la psicóloga que la entrevistó.

Sucede que los abogados Fernández y Montes justamente cuestionaron duramente que dieran por cierta la declaración de la niña, cuando ellos entendían que la pequeña había sido inducida. Por otro lado, afirmaron que las otras pruebas tampoco acreditaban la existencia de un delito.

La jueza Ana Lía Larrea ahora les dio la razón, pero absolvió a Recabarren por el beneficio de la duda. Es decir que no está convencida del todo de su inocencia, pero su conclusión es que no hay pruebas suficientes para condenador. Igual no todo está dicho. La Fiscalía puede apelar este fallo y recurrir a casación a la Corte de Justicia de San Juan para revertir esta última sentencia e insistir con la condena al forense.