Confirman la absolución para el fotógrafo sanjuanino, señalado de abusar a dos jóvenes

Esta impugnación recayó en manos del juez de Impugnación Juan Carlos Caballero Vidal (h) y tras casi 1 año y medio de espera, este 1 de abril dio a conocer la resolución donde confirmaba la absolución por el beneficio de la duda para Cristian Molina. Cabe destacar que la fiscalía en juicio había solicitado una pena de 8 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de R.E.P y abuso sexual simple en perjuicio de F.M. en concurso real.

Para el Ministerio Público fiscal la sentencia del juicio fue arbitraria con argumentos insuficientes y que no valoraron la prueba. Como así también, carente en perspectiva de género.

La defensa a cargo de Gabriel Silva se opuso a esta impugnación y respondiendo los agravios de fiscalía, el letrado manifestó que a las presuntas víctimas se las escuchó y fueron cuidadas en el respectivo proceso, entre otros.

Para el magistrado de impugnación no hubo arbitrariedad de la sentencia y si “una correcta valoración de todos los elementos probados en el debate, que conllevaron a la aplicación del principio in dubio pro reo, por cuanto los elementos aportados por el Ministerio Público, no fueron lo suficientemente contundentes y unívocos para destruir el estado de inocencia”

Como así también, en parte del resolutorio del juez expresa: “Considero que, en el fallo atacado, hay una correcta aplicación de la ley, de acuerdo con la normativa tanto Constitucional, Pactos Internacionales y procesal vigente, no resultando arbitraria en razón que se expresaron los motivos por los que se llegó a ese estado de duda”.