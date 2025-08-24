Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida

Un accidente de tránsito sacudió la mañana de este domingo en Capital, cuando una camioneta se estrelló contra un árbol cerca de la entrada del sector de Urgencias del Hospital Rawson.
Un accidente de tránsito sacudió la mañana de este domingo en Capital, cuando una camioneta se estrelló contra un árbol cerca de la entrada del sector de Urgencias del Hospital Rawson.
El hecho ocurrió alrededor de las 6 en calle General Paz, a pocos metros de la intersección con Avenida Rawson. Según informaron fuentes policiales, la conductora del vehículo, una mujer de 39 años, perdió el control de su Jeep y terminó impactando contra un árbol ubicado en el costado norte de la calzada.
La mujer fue trasladada a la Comisaría 5° para realizarle el dosaje de alcohol y quedó a disposición de las autoridades.
A raíz del choque, el automóvil sufrió daños considerables, especialmente en el lado del conductor.