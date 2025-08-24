domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida

El siniestro vial sucedió durante las primeras horas de este domingo, en calle General Paz. Según informaron fuentes policiales, la conductora del vehículo, una mujer de 39 años, perdió el control de su camioneta y terminó impactando contra un árbol.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un accidente de tránsito sacudió la mañana de este domingo en Capital, cuando una camioneta se estrelló contra un árbol cerca de la entrada del sector de Urgencias del Hospital Rawson.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

El hecho ocurrió alrededor de las 6 en calle General Paz, a pocos metros de la intersección con Avenida Rawson. Según informaron fuentes policiales, la conductora del vehículo, una mujer de 39 años, perdió el control de su Jeep y terminó impactando contra un árbol ubicado en el costado norte de la calzada.

La mujer fue trasladada a la Comisaría 5° para realizarle el dosaje de alcohol y quedó a disposición de las autoridades.

A raíz del choque, el automóvil sufrió daños considerables, especialmente en el lado del conductor.

Temas
Seguí leyendo

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

Denunciaron el robo de una camioneta y días después la encontraron en un desarmadero en la Ruta 153

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

¿Te falta el televisor? Dos delincuentes robaron y abandonaron el aparato en el fondo de una casa en Caucete

¿Pistolera?: una mujer reconoció llevar un arma en la cintura y terminó detenida

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20
En 9 de Julio

Fuerte siniestro vial entre una moto de gran porte y un auto en plena Ruta 20

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína
Persecución

Detuvieron a una mujer en el barrio Echeverría con casi 200 dosis de cocaína

Te Puede Interesar

Video: más que un carro, un ícono de 25 de Mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: más que un carro, un ícono de 25 de Mayo

Por David Cortez Vega
Imagen ilustrativa.
Animales sueltos

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla video
ALMATEUR

Jenifer Bolado peleó en Asunción con un esguince y quedó a un paso de la medalla

El capataz de cuadrilla de Albardón que fue arrojado al canal por tres cosechadores
Historias del Crimen

El capataz de cuadrilla de Albardón que fue arrojado al canal por tres cosechadores

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida