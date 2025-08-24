Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson y terminó herida

Un accidente de tránsito sacudió la mañana de este domingo en Capital , cuando una camioneta se estrelló contra un árbol cerca de la entrada del sector de Urgencias del Hospital Rawson .

El hecho ocurrió alrededor de las 6 en calle General Paz, a pocos metros de la intersección con Avenida Rawson. Según informaron fuentes policiales, la conductora del vehículo, una mujer de 39 años, perdió el control de su Jeep y terminó impactando contra un árbol ubicado en el costado norte de la calzada.

La mujer fue trasladada a la Comisaría 5° para realizarle el dosaje de alcohol y quedó a disposición de las autoridades.

A raíz del choque, el automóvil sufrió daños considerables, especialmente en el lado del conductor.