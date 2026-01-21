miércoles 21 de enero 2026

Hallanamiento

Cayó "El Pollo" Ochoa por un robo armado en Caucete

De acuerdo con la reconstrucción policial, Ochoa, junto a un cómplice que permanece prófugo interceptaron a dos mujeres y, mediante amenazas con el revolver les arrebataron una mochila.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo realizado por la Brigada de Investigaciones Este de la Policía de San Juan logró dar con el paradero de un hombre identificado como "El Pollo" Ochoa. El sujeto está acusado de un robo a mano armada sucedido el pasado 15 de enero en la calle Castro Moreno en el departamento de Caucete.

image

De acuerdo con la reconstrucción policial, Ochoa, junto a un cómplice que permanece prófugo interceptaron a dos mujeres y, mediante amenazas con el revolver les arrebataron una mochila y se dieron a la fuga. las descripciones de los testigos u las cámaras de seguridad fueron claves para el operativo posterior.

En el allanamiento solo se pudo detener a Ochoa, allí encontraron prendas que se habrían utilizado en el hecho. El detenido tiene un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y quedó alojado en Comisaría 9° por robo agravado por el uso de arma de fuego, a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad. La investigación continúa.

