Caso Lucía Rubiño: buscan que le den permiso al hijo del juez federal para que pueda estudiar en Mendoza

En la audiencia que se hará en horas de la tarde se pedirá la revisión de medidas coercitivas. El magistrado Federico Rodríguez cuando lo imputó en noviembre de 2023 le dictó medidas de coerción, entre ellas que no puede salir de la provincia sin el debido permiso judicial.

Tras la noticia de que el juez Federico Rodríguez se apartó de la causa, el nuevo magistrado de Garantías Rodolfo Javier Figuerola será el que estará al frente y es el que resolverá si da o no tal permiso. Si el pedido es concedido, Figuerola también podría resolver que Echegaray se presente ante la policía o la justicia para asegurar que se encuentra a derecho.

En esta audiencia también estará presente el fiscal de UFI Delitos Especiales Iván Grassi y los abogados querellantes que representan a la familia de Lucía Rubiño, Marcelo Fernández Valdez y Nadia Derka.

El caso Lucía Rubiño

El joven se presentó por haber estado en la escena con su camioneta Toyota Hilux, en momentos en que se produjo el siniestro vial que terminó con la vida de la chica de 16 años, atropellada en el Barrio Profesional de Rivadavia el pasado 15 de octubre. El caso que conmocionó a toda la provincia también se dirime en el Juzgado Penal de la Niñez y tiene al menor que conducía el Renault Sandero que se llevó por delante a la joven en la mira.

El funcionario del Ministerio Público Fiscal relató la teoría del caso y en ella aseguró que el imputado "le mintió a la Policía", horas antes del desgraciado hecho. Es que Grassi no sólo confirmó que Echegaray, el menor detenido y otros sujetos que no fueron identificados corrieron picadas aquella fatídica madrugada, en la previa del accidente fatal, sino también dejó entrever que la tragedia que impactó a los sanjuaninos se pudo haber evitado, si Echegaray no hubiera zafado ante la autoridad policial.

Pese a tener la firme sospecha de las picadas que se corrieron más temprano, el fiscal que se apoyó en las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona advirtió que Echegaray no se desplazaba a gran velocidad, sino que lo hacía de manera normal y con la imprudencia de circular por el carril contrario. Esa acción, a su entender, fue la que desató el siniestro mortal.

El fiscal detalló que el hijo del juez se dirigía en la dirección opuesta a la que circulaba el chico del Sandero, que lo hacía ocupando el otro carril y por ello, cuando tuvo de frente el auto del menor, lo obligó a dar el 'volantazo'. Cuando perdió el control, lamentablemente, el automovilista que permanece detenido en el Nazario Benavídez embistió a Lucía.