Buscan un auto gris que fue robado cerca de una esquina de Trinidad

La Policía busca localizar un auto que desapareció en horas de la siesta de una esquina de la zona capitalina de Trinidad. El dueño aseguró que dejó estacionado el vehículo al mediodía de este martes y regresó al cabo de cuatro horas, pero ya no estaba.

El auto que buscan es un Fiat Siena gris, chapa patente EIU-792, propiedad de Alberto Horacio Agüero, señalaron fuentes policiales. El hombre tiene 66 años y contó que dejó el vehículo estacionado alrededor de las 12 en inmediaciones de las calles O'Higgins y Mariano Moreno, en Trinidad. Ahora bien, cuando volvió al mismo lugar a las 16, descubrió que el rodado había desaparecido.

La denuncia fue realizada por su hijo, quien dio aviso a la Policía después de que su padre no encontrara el automóvil. Los efectivos de la Comisaría 3ra y la Brigada de Investigaciones descartaron en un primer momento que el rodado hubiera sido removido por la grúa de la Municipalidad de la Capital, dado que los familiares llamaron a la comuna y no figuraba en la playa de secuestros. De todos modos, se inició un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para intentar reconstruir los movimientos del automóvil.

Fuentes policiales señalaron que, con el correr de las horas, el propio propietario manifestó algunas dudas respecto del lugar exacto donde había dejado estacionado el auto, situación que generó incertidumbre en torno al caso. Aun así, la principal tarea de los investigadores se centraba este martes en revisar registros fílmicos para determinar si se trató de un robo o si el vehículo fue trasladado por alguna otra circunstancia. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.