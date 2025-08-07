jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Protocolo

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan

Se trata de Bianca Martina Antúnez, vista por última vez el 5 de agosto. La Policía difundió sus características físicas y la ropa que vestía al momento de su desaparición.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-07 at 8.05.29 PM

El Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas de San Juan emitió una alerta para dar con el paradero de Bianca Martina Antúnez, una adolescente de 14 años que fue vista por última vez el pasado 5 de agosto.

Lee además
Francisco Nebro, jefe de taquígrafos de la Legislatura sanjuanina (Foto: Mario Contreras/Cámara de Diputados de San Juan). 
Personajes sanjuaninos

Francisco Raúl Nebro, dueño de las manos más veloces y testigo silencioso de la democracia sanjuanina
en san juan, marcha atras con la concesion de locales comerciales de la terminal de omnibus: por que
Decisión

En San Juan, marcha atrás con la concesión de locales comerciales de la Terminal de Ómnibus: por qué

Según el parte oficial, Bianca es de contextura física pequeña, tez trigueña, mide 1,55 metros, tiene ojos marrones, cara redonda, nariz convexa, boca mediana y labios medianos. Su cabello es negro, corto y lacio.

Al momento de su desaparición vestía una calza de color morado con blanco, un sweater cuello alto verde claro, zapatillas azul con negro y llevaba un bolso de tela negro con letras blancas.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana.

Temas
Seguí leyendo

Tras gestiones del gobernador Orrego, el gobierno nacional eliminó las retenciones a la cal

Jueves movido en San Juan: un temblor de escasa profundidad se registró en el corazón de la provincia

Uno a uno, estos son los frentes que competirán en las legislativas de octubre en San Juan

Identificaron al joven hallado muerto en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Hallaron a Brenda Caballero, la nena de 14 años que era intensamente buscada

Fin del misterio: el GEN y la Cruzada Renovadora irán por separado en las Legislativas

Día del Niño en San Juan: no habrá evento central sino ayuda provincial para festejos en cada municipio

Santiago Motorizado llega a San Juan: dónde y cuándo se presentará

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

En imágenes, el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum.
Video

Mirá el resultado de la apertura del descargador de fondo del Dique de Ullum

Se espera un lunes muy frío en San Juan.
Clima

Frío y gris: así se vivirá el jueves en San Juan

Te Puede Interesar

El auto que desapareció y apareció desarmado.
Estafa

Un mecánico sanjuanino y un revendedor quedaron acusados de desarmar un auto y venderlo por partes

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país
Investigación Federal

La Corte de San Juan, la más contaminada de nexos políticos de todo el país

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali
Prisión domiciliaria

Quién es el ex marino que hizo la amenaza de bomba por el show de Lali

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan
Protocolo

Buscan intensamente a una adolescente de 14 años desaparecida en San Juan