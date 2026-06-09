Apareció sano y salvo el menor que era intensamente buscado

El operativo de búsqueda que se había activado en las últimas horas finalizó con éxito. Según fuentes oficiales, el joven ya fue localizado. Un texto superpuesto en el afiche trajo alivio a toda la comunidad al confirmar que ya se encuentra con su familia y agradecer a todos los ciudadanos que ayudaron a compartir la información.

El adolescente, identificado como M. E. de 14 años, había sido visto por última vez el pasado 8 de junio de 2026, fecha en la que se radicó la denuncia por su extravío. Para facilitar su identificación, las autoridades habían difundido que el menor es de tez blanca y mide 1,7 metros de altura.

Afortunadamente, tras la rápida movilización y la colaboración social, el menor ya se encuentra bajo el resguardo de su entorno cercano. Desde los organismos oficiales agradecieron el apoyo de la población e recordaron la importancia de comunicarse de manera inmediata y anónima con la línea 911 ante cualquier situación similar de emergencia.