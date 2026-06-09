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Buena noticia

Apareció sano y salvo el menor que era intensamente buscado

M. E., el adolescente de 14 años que había desaparecido el pasado 8 de junio, fue localizado en perfecto estado de salud y ya se reencontró con sus allegados.

Martes, 09 de junio de 2026 a las 20:47

Por Redacción

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El operativo de búsqueda que se había activado en las últimas horas finalizó con éxito. Según fuentes oficiales, el joven ya fue localizado. Un texto superpuesto en el afiche trajo alivio a toda la comunidad al confirmar que ya se encuentra con su familia y agradecer a todos los ciudadanos que ayudaron a compartir la información.

El adolescente, identificado como M. E. de 14 años, había sido visto por última vez el pasado 8 de junio de 2026, fecha en la que se radicó la denuncia por su extravío. Para facilitar su identificación, las autoridades habían difundido que el menor es de tez blanca y mide 1,7 metros de altura.

Afortunadamente, tras la rápida movilización y la colaboración social, el menor ya se encuentra bajo el resguardo de su entorno cercano. Desde los organismos oficiales agradecieron el apoyo de la población e recordaron la importancia de comunicarse de manera inmediata y anónima con la línea 911 ante cualquier situación similar de emergencia.

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