Angaco: volvía de estudiar y vivió una pesadilla, un hombre lo violó en una casa abandonada

El acusado irá a juicio por el delito de abuso sexual con acceso carnal en calidad de autor y podría ser condenado a 12 años de prisión.

WhatsApp Image 2025-03-02 at 19.32.22.jpeg Ayudante fiscal Laura Maldonado y el fiscal Ingrid Schott de UFI ANIVI

A eso de las 14:00 horas del 5 de julio, el muchacho se dirigió en bicicleta hacia su maestra particular de matemáticas. Estuvo en ese domicilio (comprobado) hasta las 17 horas aproximadamente y ahí se fue para su casa -donde vive con sus abuelos-. La bicicleta se desinfla en el camino y le dice a su abuelo que iba a ir caminando por el desperfecto que tuvo el rodado.

Por calle Divisoria entre San Juan y Olivera, Riveros se le aparece y le dice que le va a prestar un inflador. El chico le agradece y al poco trecho, este sujeto lo agarró por la espalda y lo metió a la casa abandonada (quedando la bici y la mochila tirados).

WhatsApp Image 2025-03-02 at 19.32.24.jpeg El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi fue parte de toda la investigación y elevó la causa a juicio

Estando en el interior de la vivienda, el presunto atacante empezó a abusar sexualmente de él. Los gritos del menor hicieron que Riveros lo soltara y lo abandonó. Minutos después, el chico se limpió y se fue a su casa. No dudo en contárselo a sus abuelos y ese mismo día se hizo la denuncia en UFI ANIVI.

La defensa del acusado, encarnada por Eduardo Said y Fernando Bueno, primero mostraron su rechazo al control de acusación pidiendo la nulidad absoluta, pero el juez de Garantías no dio a lugar. Luego plantearon su teoría del caso, la que en simples palabras dijeron que Riveros no violó al menor y que fue una relación consentida. “El denunciante no opuso resistencia”, dijo uno de sus defensores.