A dos años de un día imposible de superar: Argentina campeón del mundo por tercera vez

Se concretó el descuento con Mbappe. A los pocos minutos, el mejor de los franceses volvió a aparecer y concretó el 2 a 2.

Hay una clara imagen donde Messi está por caer rendido, pero no, se levanta y sigue. El partido se fue al suplementario. Treinta minutos de infarto donde Messi le daba el 3 a 2 a pocos minutos del final. A Francia no le quedaba otra que venirse y en un córner, Montiel la tocó con la mano y les dieron penal a los europeos. Mbappe no falló y empató.

La última en los 120’ fue para ellos, pero la copa quedó con nosotros porque Emiliano Dibu Martínez lo quiso así. Atajó un mano a mano histórico y el cual lo consagró para toda la vida.

El partido:

