El caso sanjuanino que tiene similitudes con la violación en grupo que sacude al país

La violación en grupo ocurrida en el barrio porteño de Palermo causó gran impacto en la opinión pública y recordó un caso que sucedió en San Juan, el año pasado. Se trata del hecho que involucró a tres sujetos de Caucete, denunciados por el supuesto abuso sexual a una joven en un hotel alojamiento.

Salvando las distancias entre uno y otro, el que todavía se investiga en la justicia local por la UFI CAVIG presentó una calificación inicial parecida a la del caso actual, es decir, la de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por dos o más personas.

Si bien fuentes calificadas aclararon que el contexto de los episodios bajo la lupa son diferentes, dado los escenarios donde se desarrollaron, lo cierto es que las acusaciones hacen inevitable la comparación. Es que en ambos casos hay una mujer que denuncia a varios sujetos de haberla agredido sexualmente, después de haber sido presuntamente engañada y sorprendida por los imputados.

El caso sanjuanino tuvo lugar el 25 de julio del 2021, cuando una mujer denunció en CAVIG que había sido víctima de un ataque sexual de tres hombres en la habitación de un albergue transitorio. Identificados como Fernando Enrique Salinas, Gastón Aciar y Claudio Ardiles, los acusados fueron vistos con la denunciante dentro de un auto en una estación de servicio. Allí, la denunciante se bajó del rodado y pidió ayuda desesperada, por lo que tomó intervención personal policial.

Como la supuesta víctima conocía a los sujetos, los denunció con nombre y apellido en la UFI del Ministerio Público que inició la investigación. Tras la formalización del caso, los imputados declararon y negaron las acusaciones, aseverando que todo fue consentido.

De la denuncia, se supo que la mujer admitió haber mantenido relaciones consentidas con uno de los involucrados -Salinas- y que los otros dos ingresaron a la habitación y la violaron. Incluso, fuentes calificadas informaron que la mujer tenía lesiones, no sólo en sus partes íntimas, sino en los labios y espaldas.

Con una IPP de un año, fuentes allegadas informaron que la causa se acerca al proceso de control de acusación, un paso previo a la elevación a juicio. Aunque no se conocen mayores detalles del avance de la instrucción que comanda el fiscal Miguel Gay, trascendió que desde la Fiscalía analizan qué imputación les recaerá a los acusados.

El caso que sacude al país sucedió el lunes por la tarde, cuando la joven fue vista dentro de un automóvil con 4 hombres que la violaban y otros 2 que hacían de campana. Comerciantes de la zona advirtieron la situación y alertaron a la Policía que rodeó a los agresores y los detuvo. Por la violencia del suceso, flagrante, la noticia despertó la indignación de propios y extraños.

Incluso, el hecho sirvió para aclarar que el término correcto para referirse al mismo es violación en grupo y no "en manada", como solía decirse, puesto que no se trata de animales, sino de hombres; y no es el instinto el que está en juego, sino la premeditación.