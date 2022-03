El locutor que había desparecido estaba detenido en la comisaría: "Me trataron como un delincuente"

Un insólito episodio ocurrió en las últimas horas, después de que trascendiera que el querido locutor de Radio del Sur Ricardo 'Tano' Maggini que estaba siendo buscado por la Policía había sido detenido.

Según el mismo trabajador de radio le dijo a Tiempo de San Juan, lo arrestaron por no contar con los papeles de la moto en la que se desplazaba. "Me trataron como un delincuente", confesó.

Lo curioso del hecho es que mientras estaba tras las rejas, en la Comisaría 2da, era intensamente buscado por las autoridades policiales. Sin embargo, esa información -al parecer- no habría sido cruzada en la misma Fuerza de Seguridad y por ello permaneció en los calabozos hasta que lo liberaron, sin motivo aparente.

Acorde manifestó Maggini, lo dejaron en libertad cuando los efectivos policiales supieron que estaba siendo buscado por sus colegas. "No me dejaron avisar a mi familia que me habían llevado, no pude decirles dónde estaba", expresó con indignación.

El conductor de "Vale la Pena" contó que cerca de las 21.30 salió con su moto para comprar la merienda de su hijo, cuando en un control policial en Salta y Circunvalación lo detuvieron y los uniformados del operativo le pidieron los papeles del rodado 110 cilindradas. "Había salido rápido y no tenía los papeles encima. Por eso me retuvieron y me trasladaron a la comisaría con la excusa de que mi moto tenía pedido de captura, actuaron con una prepotencia total", manifestó.

Una vez que se encontraba en la sede policial, aseguró que los efectivos de ese lugar no lo dejaron llamar para que alguien de su entorno llevara los papeles y demostrara que el vehículo sí era de su propiedad. Como consecuencia, tampoco pudo dar aviso a los suyos.

En ese marco, sus familiares se preocuparon y por la sorpresiva desaparición radicaron la denuncia. Fue por ello que la noticia tomó fuerza en las últimas horas, pero todo se desvaneció cuando apareció sano y salvo tras recuperar la libertad.

"Me llevaron directamente, no me dejaron llamar a mi casa. Una vergüenza total", indicó el locutor y agregó: "No tuve el derecho de hacer una llamada ni tampoco de saber por cuál contravención me detenían. Un mal rato pasé hasta las 11 de la mañana que me liberaron".

Cuando estaba siendo liberado, el 'Tano' aseveró que no le dejaron leer el acta que le hicieron firmar para que se marchara a prisa. "Estaban apurados para que me fuera, se ve que escucharon que estaba siendo buscado", sostuvo.