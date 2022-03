El dramático relato del verdulero al que le 'partieron la cabeza' y el video completo del brutal ataque

"Ahora atendemos a todos sin barbijo, no decimos nada, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar", dice un poco resignado y con miedo Gustavo Olivares, el hombre que fue brutalmente agredido por un cliente que se rehusó a usar tapabocas en el interior de su negocio de Concepción. El comerciante, en diálogo exclusivo con Tiempo de San Juan, contó que los vecinos lo salvaron de lo peor y que cree que todo podría haber terminado peor: "Fueron siete puntos, pero casi me mata".

El episodio ocurrió este lunes en la mañana, en el negocio que la familia Olivares tiene sobre calle Falucho. Gustavo en ese momento estaba descargando y pesando la verdura, mientras que su esposa estaba dentro del local atendiendo a un par de clientes. De repente apareció el sujeto de 44 años, quien ingresó al lugar y exigió que le vendieran una cerveza. Sin embargo, como no tenía barbijo puesto, la mujer le explicó solo lo podía atender desde afuera, lo que desató un verdadero caos.

El hombre se puso sumamente agresivo y empezó a insultar a todos, cuentan las víctimas. "Cuando veo, estaba insultando a mi esposa, maltratándola. ´¿No me vas a atender?´, decía el sujeto. Mi esposa le explicaba que lo podía atender en la vereda, porque por protocolo tenía que ingresar con barbijo y podía ser multada. Pero él seguía insultando. Fue entonces cuando me metí, porque estaba sumamente agresivo", agrega Gustavo.

Cuando el propietario del negocio intercedió, el agresor sacó una botella de cerveza de su mochila y le "partió la cabeza". "Y no le bastó con eso, me siguió pegando trompadas. Yo lo agarré de la cintura y más o menos logré reducirlo", cuenta el hombre. "Podría haber sido peor, porque si el vidrio pasa por la cien me termina matando. Mi esposa hasta tuvo que esquivar la botella. Evidentemente no estaba en sus cabales, para mí había consumido alguna droga", agrega.

