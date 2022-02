Madre de la víctima de femicidio: "Él sigue vivo y mi hija no, la veo en un monumento de tierra"

En el inicio del juicio por el femicidio de Pamela Rodríguez, la joven asesinada por su ex en Calingasta en febrero de 2020, la madre de la víctima ofreció un desgarrador relato mientras aguardaba para ingresar a la audiencia en el que criticó el accionar de la justicia que no hizo demasiado para evitar lo peor y pidió que dejen de matar a las mujeres.

Lorena Rodríguez, que tuvo que hacerse cargo de la crianza del hijo de la chica que 17 años degollada por Ángelo Castillo (21), se mostró con fortaleza a pesar del dolor que le provocó el atroz crimen contra su hija y exigió la máxima condena para el acusado. Por el tiempo que transcurrió, la mujer no dejó que la emoción la desbordara aunque con tristeza recordó a la joven madre.

Si bien reconoció que el trágico final les cambió la vida para siempre, admitió que la fuerza la encontró en el pequeño bebé de la muchacha, quien la acompañó hasta la sede judicial en el día clave del caso. "Yo pido perpetua porque le quitó la vida a mi hija, él está vivo, él respira, mi hija está enterrada", sostuvo.

Entera y con la necesidad de que lo que le ocurrió a su hija no vuelva a suceder, puesto que la joven sufría violencia de género y había pedido una restricción perimetral para impedirle a Castillo que se le acercara, algo que no se concedió por el Juzgado de Paz de ese departamento, la madre la víctima pidió que no se repita.

"No ha sido fácil, pero tampoco difícil con esta hermosura (en referencia la niño). Lo criamos entre todos", contó la mujer que aseguró que lo único que le hace falta al nene es amor. "No hay otra forma que salir adelante", manifestó.