Vacaciones de terror de unos sanjuaninos en Necochea: le desvalijaron la casa y le robaron la camioneta

Los Telles llevaban apenas tres días de vacaciones en la ciudad balnearia de Necochea cuando sufrieron un robo que prácticamente acabó con los días de disfrute y felicidad en familia. Un grupo de delincuentes ingresó a la vivienda que alquilaron por 15 días y prácticamente la desvalijó. Pero eso no fue todo: sin importarles nada, los malvivientes robaron también la camioneta que el propietario había comprado el año pasado con mucho esfuerzo.

“No puedo creer lo que estoy viviendo. Uno está acostumbrado a ver estas cosas por el noticiero y decir `si me llega a pasar a mí, me muero´. Bueno, ahora me pasó y no hay explicaciones para describir lo que se siente. Estamos angustiados, mi mujer está destrozada. No pegamos un ojo. Seguimos aquí hasta que aparezca la camioneta”, comentó Gabriel, el damnificado.

Los Telles, un matrimonio con tres hijos, alquilaron una vivienda en una zona tranquila y poblada junto a otra familia. El día del violento robo habían pasado solo seis horas en la playa: salieron al mediodía y regresaron a eso de las 18 horas. Desde ese momento, todo se convirtió en un verdadero infierno para ellos.

“Cuando volvimos, no estaba la camioneta. Pensé que nos habíamos equivocado de casa, pero después me cayó la ficha. Estaba la puerta reventada, no estaba el televisor de la casa, estaba todo revuelto. No podía creer", señaló.

Para Gabriel fueron entre dos y tres los delincuentes que ingresaron a su vivienda, aprovechando que no había nadie. Una vez adentro, revisaron rincón por rincón en menos de 20 minutos. En eso, hallaron las llaves de la camioneta y aprovecharon para usarla de transporte. “No sé si la casa estaba marcada, pero no han tardado nada. Vinieron por dinero y cosas de valor, pero se encontraron la llave de la camioneta y se la llevaron. En el vehículo cargaron todo lo que habían robado”, explicó el damnificado.

Los ladrones también robaron el changuito de su hijo, un triciclo y una valija llena de ropa de su pareja. “Mi esposa quedó con lo puesto. Además, se llevaron una reposera, una hielera, y todos los documentos, desde los míos hasta los de mis hijos”.

La denuncia ya está hecha. Según la familia Talles, la Policía y autoridades se mueven para dar con el vehículo y los delincuentes. Mientras tanto, la familia se mantiene unida y agradecida por el apoyo que han recibido en las últimas horas. Y comentaron que volverán a la provincia hasta no dar con la camioneta.

“La angustia es muy grande. Yo salgo y recorro todos los lugares para ver si la encuentro. Tengo una pequeña esperanza de que no salió del lugar, que está guardada y en algún momento la van a dejar tirada. El daño es muy grande, estamos pasando un muy mal momento. Yo soy un laburante, que adquirió con mucho esfuerzo, estrés y sacrificio”, manifestó el comerciante.