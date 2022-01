El asesino confeso de Yoselí ayudó en la búsqueda de la niña y le dio el pésame a la familia

Tal como lo definió Fiscalía, Juan Rodríguez se "hizo pasar por un familiar más" tras el brutal crimen de Yoselí. El joven de 24 años, primo de la víctima, participó de la búsqueda que encabezó la familia aquella mañana de Año Nuevo e incluso, después de conocerse la fatídica noticia, sin escrúpulos se acercó a los papás de la pequeña y les dio el pésame. Así lo reveló Juan Pereyra, tío de la nena fallecida, a Tiempo de San Juan

"Él la buscó, ayudó a los padres. No sé que se le habrá pasado por la cabeza. Si tiene que pagar que pague con cárcel y con una muerte lenta si es posible", comentó el hermano del padre de Yocelí, en medio de la marcha que se desarrolló en las calles de Media Agua para pedir justicia por el femicidio de la menor.

De acuerdo a la teoría del caso presentada por el Ministerio Público, el asesino confeso estuvo celebrando junto a toda la familia el Año Nuevo y después ingresó a la casa de su madre, Inés Rodríguez, para sacar a la niña y llevársela a un descampado cercano. En ese lugar no solo la abuso sexualmente, sino que también la apuñaló unas 11 veces hasta causarle la muerte.

Cuando al mediodía los primos de Yoselí comenzaron a buscarla hasta que la encontraron en la dramática escena, el shock y la sorpresa fue para todos. Incluso, en apariencia, para el mismo acusado ya que se mostró asombrado. "Se hizo pasar por un familiar más, sorprendido por el hallazgo, con la hipocresía que eso significa", comentó el fiscal.

Eso mismo contó Juan Pereyra, quien señaló que Rodríguez "Se notaba incómodo en todo momento y se sospechaba de él, por eso se actuó de la manera que se tenía que actuar". El familiar hace referencia a que otros parientes habían visto al detenido en un estado sospechoso y también volviendo de la misma dirección en la que el cuerpo había sido encontrado. De hecho, uno de ellos lo increpó y éste le confesó lo que había pasado.

Con los investigadores encima, a quienes no les dijo una sola palabra, no se resistió a la detención. Entre sus pertenencias encontraron las prendas con manchas de sangre y que ahora son analizadas para constatar si son compatibles con la genética de la niña. "Nunca nos imaginamos este final. Lo único que ahora queremos es justicia por mi sobrina, que pague el que tenga que pagar, que este caso no quede impune. Nos arruinó a todos", cerró Pereyra.