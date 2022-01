Padre del futbolista atropellado y abandonado: "No me lo mató porque Dios es grande"

Delicado y reservado es el estado de salud de Lucas Castro, el chico que fue atropellado y abandonado la madrugada del domingo en Rawson, quien permanece internado en el hospital e inconsciente. Así lo informó su papá Matias Castro, luego de advertir que esperarán por su evolución favorable antes de tomar medidas en la causa judicial que tiene al responsable del siniestro tras las rejas.

El martes por la noche, trascendió que el conductor que embistió al joven de 19 años y se escapó de la escena fue atrapado por las autoridades tras mantenerse prófugo durante los últimos días. Se trata de José Maximiliano Martínez, un sujeto de 30 años que conducía la camioneta Chevrolet S10 blanca que embistió a Castro, mientras caminaba a la salida del boliche junto a sus amigos en la zona de Calle 5 (Ruta 155) entre Abraham Tapia y Gral Acha.

Internado en el área de Neurología del Hospital Rawson, la víctima del siniestro vial lucha por su vida puesto que sufrió traumatismo de cráneo moderado y su cuadro es grave. Según explicó el padre del jovencito que es conocido por jugar al futsal, su cabeza golpeó al menos dos veces en el incidente. El primer golpe fue contra el parabrisa y luego volvió a impactar contra uno de sus amigos, tras volar por el aire.

Conforme ahora por la detención del responsable, el padre del muchacho que aguarda por su mejoría se mostró indignado con el accionar del conductor que continuó con su marcha y no regresó para auxiliar al herido. "No me lo mató porque Dios es grande", indicó al mismo tiempo que aclaró que espera que la justicia actué en consecuencia y resuelva un castigo debido para el responsable del estado de salud de su hijo.

"Vamos a enfocarnos en su evolución, la salud de Lucas es lo más importante ahora. Luego veremos cómo sigue esto", respondió el padre tras ser consultado por si se conformarán como parte querellante en la investigación judicial que inició el Segundo Juzgado Correccional y que ordenó, en principio, la aprehensión del conductor.

"Hay que rezar mucho, él le está poniendo mucho huevo. De a poco va a salir adelante", manifestó el padre del joven que está dormido y todavía no pudo tomar conciencia para comunicarse con los suyos.

El padre agradeció el apoyo de su entorno y las buenas acciones que se generaron como la colecta solidaria en su beneficio. "Él es muy querido, esperamos que se haga justicia", señaló el hombre que pidió celeridad para las acciones judiciales tras sostener que fue detenido después de tres días y de haber pasado por 8 cámaras de seguridad. "Que el conductor reciba el castigo que tenga que recibir", cerró.

Por el momento, el detenido podría quedar imputado de lesiones leves agravadas encuadradas en el artículo 94 bis del Código Penal y, pese a las graves características del incidente, podría quedar en libertad.