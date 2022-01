Bebé ahogado en Valle Fértil: ¿aplicarán un criterio más humano para evitar una tragedia mayor?

El domingo último, un chiquito de un año y nueve meses perdió la vida luego de caer dentro de una pileta 'pelopincho' en Valle Fértil y, a pesar de los intentos por reanimarlo, llegó sin signos vitales al hospital. Tras la intervención de la Justicia, que investiga si existió alguna acción dolosa o si se trató de un hecho culposo, el caso podría derivar en una resolución similar a la de otros dos ocurridos en la provincia el año pasado.

Si bien el escenario se muestra en principio como un accidente doméstico, los fiscales que indagan sobre lo sucedido podrían concluir con que hubo algún tipo de responsabilidad, ya sea por negligencia u otro elemento, lo que complicaría la posición del adulto que estaba al cuidado del menor fallecido, es decir, su madre (se desconoce si tiene un padre presente).

Dadas las circunstancias, si a esa teoría arriban desde el Ministerio Público, cabe la posibilidad de que se aplique un recurso que se estrenó en 2021, el de 'pena natural'. Con este criterio, más humano, se evita una tragedia mayor para la familia que sufrió la pérdida y que la progenitora -en caso de ser señalada como responsable, por tener incidencia directa en el desenlace- pague por ello.

La 'pena natural' rige en delitos culposos y, cuando el imputado ha sufrido, a consecuencia del hecho, un daño físico o moral grave, que torne desproporcionada la aplicación de una pena, una sanción penal resulta innecesaria, dado el contexto. Es que la muerte de su hijo para esa madre ya resulta un perjuicio total.

La primera vez que se aplicó este recurso fue en abril del año pasado, cuando un nene murió tras recibir una descarga eléctrica en su casa, por causa de una conexión clandestina. Quien había realizado la instalación precaria -por necesidades económicas- había sido su madre y aunque fue imputada, la Justicia no actuó en su contra y desestimó la formalización del caso.

En esa oportunidad, desde el MPF argumentaron: "No puedo desconocer que su conducta negligente ha provocado en el caso un resultado indudablemente mucho más doloroso. Ello así porque la persona fallecida es su propio hijo menor de edad. Y no puede perderse esto de vista en una valoración contextual de este hecho, ya que ante una eventual llegada a juicio, subsistiría una pregunta de difícil respuesta, ¿qué castigo podría ser mayor para una madre que el fallecimiento de su propio hijo?".

La segunda vez que trascendió que se aplicó la impronta fue en el siniestro vial en el que murió una nena de 4 años. Su papá era quien conducía el vehículo que chocó contra un poste y, como consecuencia fatal, la chiquita falleció a los días. Para la Fiscalía fue encontrado responsable penal por lo que pasó, pero por el desenlace se aplicó la 'pena natural'. Así no avanzaron en su contra.

Si bien la instrucción recién comienza y tan sólo transcurrieron dos días, se trata de meras especulaciones que podrían darse dados los antecedentes. No obstante, también podría suceder que no hallen responsabilidad en ningún adulto en particular y que la causa se archive. Todo dependerá de las testimoniales. Por el momento, el informe de autopsia confirmó que el nene murió por ahogamiento y que el horario de muerte fue entre las 14 y las 15 horas de este domingo 16 de enero.

Acorde se supo, todo ocurrió cuando la madre del menor no lo observó junto a los otros niños que jugaban en las afueras de la casa y, tras buscarlo desesperadamente, lo hallaron dentro del agua. Lo que se desconoce es cómo el bebé se metió: sospechan que se asomó y cayó. Lo cierto es que cuando llegaron al nosocomio del Valle, ya estaba sin vida.

Por otro lado, se investiga al personal del Hospital Albarracín que atendió al niño, puesto que a pesar de los detalles del hecho, no dieron aviso a la Policía o la Justicia.